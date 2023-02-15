中國足協主席陳戌源被查！華夏幸福聯席總裁孟驚被帶走

中國足球協會主席陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組調查，華夏幸福聯席總裁孟驚也被帶走，凸顯足壇反腐風暴持續蔓延。

《人民網》周二（14 日）報導，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

陳戌源出生於 1956 年 7 月，中共黨員，碩士學位，1979 年 1 月加入中國共產黨。他曾任上海港駁船公司團委副書記；上海港務局團委副書記、書記；上海港寶山集裝箱裝卸公司經理，上海港務局副局長兼上海港集裝箱綜合發展公司副總經理、黨委副書記；上海港務局副局長兼上海港集裝箱股份有限公司董事長；上海國際港務公司黨委書記、董事長等職。

2019 年 8 月，中國足協第十一屆會員大會（全國足代會）在河北香河召開，大會選舉陳戌源為中國足協新一屆主席。

與此同時 2 月 14 日，正在緊鑼密鼓展開債務重組工作的河北建商華夏幸福周二發布公告，表示近日接到湖北省咸寧市崇陽縣監察委員會通知，董事兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實施留置。

華夏幸福說，目前經營管理工作均正常有序展開，前述事項不會對日常經營決策和營運帶來重大影響。

據陸媒報導，孟驚被帶走可能與此前李鐵執教華夏幸福足球隊期間的一些事情有關，其本人早在春節前就被有關部門帶走問話。

公開資料顯示，2015 年 7 月起，李鐵出任河北華夏幸福足球俱樂部常務副總經理、體育總監、中方教練組組長，主教練，並於 2016 年 8 月下課。

去年 11 月，李鐵涉嫌嚴重違法，接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。