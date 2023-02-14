鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至42.86元，預估目標價為1100元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由40.25元上修至42.86元，其中最高估值48.51元，最低估值33.68元，預估目標價為1100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|48.51
|70.68
|最低值
|33.68
|53.52
|平均值
|41.92
|58.62
|中位數
|42.86
|55.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|25,214,000
|31,468,000
|最低值
|20,620,000
|25,602,960.59
|平均值
|22,970,456.33
|28,519,243.15
|中位數
|22,690,095.4
|28,503,006
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|21.34
|13.61
|7.2
|4.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
|3,450,678
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。