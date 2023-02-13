盤中速報 - 華擎(3515)急拉2.62%報157.0元，成交1,277張

華擎(3515-TW)近5分K漲速2.62%，13日09:08報157.0元，成交1,277張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲0.68%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.29%。台灣加權指數下跌0.1%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+630 張
- 外資買賣超：+939 張
- 投信買賣超：-306 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-269 張
- 融券增減：-3 張
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+22.37%
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原投組報酬率
+12.85%
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投組標的成分
40%
6235
20%
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20%
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