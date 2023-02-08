希華1月營收2.26億元 終止連3月下滑窘況 月增9.05%

希華 (2484-TW) 今 (8) 日公布最新營收，希華 2023 年 1 月營收 2.26 億元，較前月 2.07 億元回升 9.05%，年減 19.29%，由於 NB 客戶仍在去化庫存階段，希華指出，1 月的網通應用產品出貨回升，讓單月營收擺脫連續 3 個月下滑的窘況。

同時，希華主管也認為，海外的 OEM 客戶穩定下單，也有助於分散營運的風險，2023 年將持續開發美國 OEM 市場，預計在 2023 年還要拉高對多元 OEM 產品的貨比重到 35%。

希華 2022 前三季來自 OEM 的營收比重大幅由前一年同期的 25% 提升到 32%，公司指出，來自紐西蘭、德國兩大重要 OEM 客戶對於毛利率的貢獻優於平均毛利率，今年還要持續開發美國 OEM 市場。

希華紐西蘭、德國的兩大重要 OEM 客戶包括紐西蘭 Rakon 公司及合作更久的德國 Jauch Quartz GmbH， 2022 年來自 Jauch Quartz GmbH 的下單量加大，因此大幅抬升 OEM 類別的比重提高到 32%。

希華與紐西蘭 Rakon 公司 2017 年進行策略結盟，除了股權合作，希華並藉此開拓航太、衛星、軍工等產業應用領域，同時，Rakon 可取得希華在台生產的溫度補償石英元件 (TCXO)；目前希華每月供貨 Rakon 超過 200 萬顆 TCXO 產品。

希華 2022 年前三季營收 25.9 億元，毛利率 38.36%，年增 11.28 個百分點，稅後純益 6.79 億元，年增 1.32 倍，每股純益達 4.26 元，去年第四季雖然有營收下滑及匯兌損失的不利因素，但市場預估全年每股純益仍超越 4.6 元。