盤中速報 - 智原(3035)急拉2.7%報190.5元，成交9,887張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.7%，03日09:24報190.5元，成交9,887張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智原(3035-TW)近5日股價上漲15%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.66%。台灣加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,910 張
  • 外資買賣超：+2,645 張
  • 投信買賣超：+2,914 張
  • 自營商買賣超：+2,351 張
  • 融資增減：-1,475 張
  • 融券增減：-102 張

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  • 20%

    詮欣

    6205

  • 20%

    智原

    3035

  • 10%

    耀勝

    3207

  • 10%

    安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

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