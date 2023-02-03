盤中速報 - 智原(3035)急拉2.7%報190.5元，成交9,887張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.7%，03日09:24報190.5元，成交9,887張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價上漲15%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.66%。台灣加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,910 張
- 外資買賣超：+2,645 張
- 投信買賣超：+2,914 張
- 自營商買賣超：+2,351 張
- 融資增減：-1,475 張
- 融券增減：-102 張
最新相關新聞
智原(3035-TW)近5分K漲速2.7%，03日09:24報190.5元，成交9,887張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價上漲15%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.66%。台灣加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.61%
$11,261
原投組報酬率
+5.85%
$10,585
投組標的成分
40%
5258
20%
6205
20%
3035
10%
3207
10%