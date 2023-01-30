張藝謀執導《滿江紅》票房破人民幣30億！影視股行情啟動

中國電影市場春節檔紅火，創下歷史第二高票房佳績，且由張藝謀執導的《滿江紅》，成為最大贏家，目前票房依然穩步攀升，已超過人民幣（下同）30 億元。

《證券時報》報導，《滿江紅》是一部具有喜劇色彩的懸疑情節片，憑借「懸疑 + 喜劇」兩大元素，《滿江紅》躍居今年春節檔票房冠軍。貓眼專業版周日的（29 日）數據顯示，《滿江紅》上映八天，總票房破 30 億元。

《滿江紅》由歡喜傳媒 (01003-HK) 、光線傳媒 (300251-CN) 、中國電影 (600977-CN) 、開心麻花、貓眼微影等 11 家公司主出品，抖音文化、金逸傳媒、上海貓眼影業等 10 家公司聯合出品。《滿江紅》人氣破表，能給投資方帶來多少營收？光線傳媒首先回應了。

光線傳媒周日表示，全資子公司參投的《滿江紅》，在中國地區公映七天，累計票房收入（含服務費）約為 29.26 億元，超過公司最近一個會計年度經審計合併財報半數營收。截至上周六，該公司從《滿江紅》賺取的營收約為 6,300 萬至 7,000 萬元。

影視股此前已經漲了一波。Choice 的數據顯示，影視指數自 2022 年 10 月（國慶檔後）開始曲線上漲，2022 年 10 月 10 日至 2023 年 1 月 12 日，累計漲幅達 22.18%。

在春節期間，影視行業更迎來一波小行情。1 月 26 日，《滿江紅》出品方歡喜傳媒早盤的漲幅超過 14%。

經歷近年資本退潮與疫情衝擊，電影市場可謂「內傷不淺」，中國電影、萬達電影、光線傳媒等在春節檔下重本的重量級電影公司，去年都「元氣大傷」。例如，中國電影周日發布公告，預估去年虧損 2 億元至 2.4 億元。

中國國家電影局的統計數據顯示，去年全國電影總票房為 300.67 億元，驟降約 36%；全年城市院線觀影人次為 7.12 億，遠不如前年的 11.67 億。

如今，春節檔票房報喜，顯露電影院已重新「回血」跡象。燈塔研究院在 1 月 28 日發布的報告顯示，今年春節檔電影票房為 67.58 億元，較去年同期成長 11.89%，觀影人次為 1.29 億，增長 13.16%。

華泰證券表示，伴隨中國政府調整疫情防控政策，電影行業將迎來復甦曙光。今年電影票房有望回升到 2019 年的七八成，「參考國外復甦節奏，過程中大概率會有往復，2023 年全國票房若能恢復到 480 億元，我們認為應該是很好的成績。」