鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)EPS預估上修至10.71元，預估目標價為175元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對葡萄王(1707-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.41元上修至10.71元，其中最高估值11.85元，最低估值9.55元，預估目標價為175元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 11.85 13.28
最低值 9.55 10.46
平均值 10.68 11.76
中位數 10.71 11.53

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 11,412,000 12,488,000
最低值 10,390,000 11,640,000
平均值 11,023,500 11,956,333.33
中位數 11,074,000 11,741,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 8.81 9.34 9.63 9.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		 9,798,246 9,168,195 9,239,070 9,183,321

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1707/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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