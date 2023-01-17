鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)EPS預估上修至10.71元，預估目標價為175元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對葡萄王(1707-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.41元上修至10.71元，其中最高估值11.85元，最低估值9.55元，預估目標價為175元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|11.85
|13.28
|最低值
|9.55
|10.46
|平均值
|10.68
|11.76
|中位數
|10.71
|11.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|11,412,000
|12,488,000
|最低值
|10,390,000
|11,640,000
|平均值
|11,023,500
|11,956,333.33
|中位數
|11,074,000
|11,741,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.81
|9.34
|9.63
|9.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,798,246
|9,168,195
|9,239,070
|9,183,321
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1707/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。