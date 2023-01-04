天府可樂聲請破產 中國國產可樂巨擘隕落

沒撐到新年！中國重慶第五中級人民法院上周發布中國天府可樂集團公司（重慶）的破產清算公告，宣告中國國產可樂巨擘隕落。

《界面新聞》報導，重慶市第五中級人民法院發布的《企業破產清算案件管理人選定公告》顯示，該院在審理（2022）渝 05 破申 818 號聲請人重慶輕紡資產管理公司聲請被聲請人天府可樂破產清算案過程中，決定採隨機搖號方式產生破產管理人，選定「重慶海川企業清算有限公司」為天府可樂的破產管理人。

天府可樂在四川成都起家，在上世紀 80 年代達到巔峰，天府可樂曾被定為國宴用飲料。當時，天府可樂在全中國有 108 家聯營廠，年銷量高達 20 多萬噸。原料用到川產白芍的天府可樂，是中國首款真正意義上的國產可樂。

隨後，外資可樂品牌開始透過併購方式搶占中國市場。在天府可樂等八大飲料廠中，七家先後被可口可樂 (KO-US) 和百事可樂 (PEP-US) 吞下。其中，1994 年天府可樂與百事可樂共同成立合資公司重慶百事天府公司，百事可樂透過這次收購，獲得全國各地聯營廠，並擁有天府可樂全國銷售通路。

當然，天府可樂也提出要求，合資公司生產的天府可樂，應不低於總飲料產量的 50%。

然而，除了第一年百事可樂按合約生產之外，隨後幾年就不斷壓縮天府可樂的產量。到了 1996 年，百事可樂控股下的合資公司，天府可樂的生產比率已經不足 25%。

最終，債務纏身的天府可樂，將所持百事天府股權全數賣給百事可樂，天府可樂由此停產。

隨著近年國貨復興，天府可樂與百事可樂經歷一系列商標和配方訴訟糾紛後，終於在 2016 年高調復出。

然而，天府可樂復出後的業績並不樂觀。2021 年，天府可樂（重慶）飲品公司的營收為人民幣（下同）1,651.87 萬元，淨利潤負 1,832.47 萬元；2022 年 1 至 5 月，營收為 932.55 萬元，淨利潤負 407.22 萬元。

天府可樂面臨的困境，主要仍是可口可樂和百事可樂在中國汽水市場的強大吸引力。當天府可樂宣布回歸時，「情懷」確實吸引大批消費者，但一波熱點過去之後，天府可樂仍難敵兩大主流品牌競爭。