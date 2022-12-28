盤中速報 - 曜亞(4138)股價大漲至67.9元，漲幅達7.44%

曜亞(4138-TW)28日10:02股價上漲4.7元，報67.9元，漲幅7.44%，成交359張。
曜亞(4138-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容之雷射儀器銷售。醫學美容之耗材、保養品銷售。醫學美容之儀器維護。
近5日股價上漲2.93%，櫃買指數上漲1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+7 張
- 融券增減：0 張
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