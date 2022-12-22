綠界科技與裕隆子公司達成換股協議 跨界合作搶進線上分期商機

裕隆集團 (2201-TW) 旗下子公司裕融企業 (9941-TW) 與綠界科技(6763-TW) 攜手搶攻線上金流多元服務商機，雙方達成換股協議，將展開跨界策略結盟，預計交易完成後，裕融企業將持有綠界科技約 2.72% 股權，綠界科技持有裕融企業約 0.26% 股權。

綠界科技表示，雙方將以增發新股方式，受讓對方增資發之新股，換股比例為裕融企業 1275 仟股換發綠界科技 500 仟股，未來綠界科技將與裕融企業 100% 持股子公司裕富數位資融，合力加速推進線上交易多元分期服務。

綠界科技指出，透過此次策略結盟，兩家公司將達到交互行銷及通路應用互補綜效，共同擴大消金事業規模。

裕富數位資融成立於 2016 年，是近五年全台累積無卡分期承作件數最高的公司，合作銷售商累積數千家，分期市占連年保持市場第一，累積分期會員數高達 91 萬戶，優於市場同業，成為裕融企業重要的獲利引擎之一。

裕富數位資融主要業務涵蓋機車、重機、消費品，有別於傳統資融公司，以結合金融與科技，提供消費者更快速、簡便的支付及分期工具，主打低申請門檻無卡分期。

綠界科技成立於 1996 年，為台灣最早發展的金融科技服務公司，專為企業用戶及個人商家串接金流、物流、電子發票及票券發行管理，並涵蓋超商代收付、貨到付款、門市銷售 POS 機等實體服務，在中小型電商市佔率已逾 7 成，成為台灣第三方支付的領導品牌。

綠界全球每年線上刷卡與分期交易量持續上揚，明年將在線上付款頁導入裕富數位資融的分期系統，攜手提供消費者更完整的全情境分期模式。