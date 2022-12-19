盤中速報 - 先進光(3362)股價急跌至75.2元，跌幅達7.05%

先進光(3362-TW)19日09:12股價下跌5.7元，報75.2元，跌幅7.05%，成交1,827張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價上漲0.87%，櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-143 張
  • 外資買賣超：-453 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+310 張
  • 融資增減：+443 張
  • 融券增減：+110 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.24%

$12,824

原投組報酬率

+21.01%

$12,101

投組標的成分

  • 40%

    來頡

    6799

  • 20%

    健亞

    4130

  • 20%

    精確

    3162

  • 10%

    陽明

    2609

  • 10%

    群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞