盤中速報 - 先進光(3362)股價急跌至75.2元，跌幅達7.05%

先進光(3362-TW)19日09:12股價下跌5.7元，報75.2元，跌幅7.05%，成交1,827張。
先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。
近5日股價上漲0.87%，櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-143 張
- 外資買賣超：-453 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+310 張
- 融資增減：+443 張
- 融券增減：+110 張
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