〈華宏法說〉新事業未來1-2年逐步發酵 明年精密塗佈比重上看2成

光學膜廠華宏新技 (8240-TW) 今 (24) 日睽違三年召開法說會，總經理葉清彬說，華宏除深耕既有光學膜、光學膜片領域外，近年持續擴展營運觸角，未來 1-2 年新事業、新產品布局都將發酵，看好明年精密塗佈成長動能可期，估營收占比將從目前約 13%，上升到 15%-20%。

葉清彬說，華宏目前仍是全球最大的光學膜片生產廠商，目前在中國有 6 個廠、台灣 2 個，也配合韓系、日系廠商在馬來西亞、印尼等地均都有一座廠，雖然目前與代工裁切相關的光電材料占比仍達約 7 成，但經過近年新產品開發後，1-2 年內新產品將有很好的成效浮現。

觀察華宏今年前三季各事業比重，屬於代工裁切相關的光電二部占約 70.11%，由 2018 年接近 8 成水準下滑，以精密塗佈事業為主的光電一部占比則從不到 1 成，攀上 13.64%，機能材料也有 10.98%，其他則為熱導材料、精密元件等。

展望未來，華宏有五大營運策略，首先是持續開發 OD-LCD、Mini/MicroLED 等次世代顯示器材料，第二是擴大汽車零組件布局，包含車載顯示器材料與通訊元件、碳纖維複合材料、電池材料與製程保護膜、充電樁通信元件等，第三為資通訊產業，開發高機能 DRY BMC，包括耐熱絕緣的 DAP 材料用於 5G 通訊模組及軟硬電路板的製程材料、UP 材料用於高速網通設備。

此外，華宏規劃拓展運用在消費性電子產品的可彎折熱導石墨複合材料，與網通雲端伺服器的散熱模組，並擴大布局專業客製化塗佈材料，預期將能應用在平面顯示器、汽車產業、消費性電子產業、元宇宙等相關產品上。