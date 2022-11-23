【快訊】OKX上線儲備金證明(POR), 儲備金率超100%

OKX 今日宣佈正式上線儲備金證明（POR），所有用戶可以在官網頁面主動查詢，對比 OKX 的鏈上錢包地址資產和默克爾樹（Merkle Tree）內的用戶總資產，從而驗證其資產儲備情況。據 OKX 官網查詢顯示，其 BTC、ETH、USDT 等幣種儲備金率均超過 100%。

詳情可查看：https://www.okx.com/proof-of-reserves

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣、以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

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