【快訊】OKX上線儲備金證明(POR), 儲備金率超100%

【快訊】OKX上線儲備金證明（POR），儲備金率超100% (圖:OKX提供)
【快訊】OKX上線儲備金證明（POR），儲備金率超100% (圖:OKX提供)

OKX 今日宣佈正式上線儲備金證明（POR），所有用戶可以在官網頁面主動查詢，對比 OKX 的鏈上錢包地址資產和默克爾樹（Merkle Tree）內的用戶總資產，從而驗證其資產儲備情況。據 OKX 官網查詢顯示，其 BTC、ETH、USDT 等幣種儲備金率均超過 100%。

詳情可查看：https://www.okx.com/proof-of-reserves

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

* 了解更多 OKX: https://www.okx.com/

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