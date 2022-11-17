盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至80.6元，漲幅達8.04%

先進光(3362-TW)17日09:14股價上漲6元，報80.6元，漲幅8.04%，成交3,388張。
先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。
近5日股價上漲26.01%，櫃買指數上漲4.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+124 張
- 外資買賣超：+110 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+1,004 張
- 融券增減：+174 張
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投組標的成分
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