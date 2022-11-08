盤中速報 - 鈺太(6679)股價拉至漲停，漲停價202.5元，成交733張

鈺太(6679-TW)08日10:14上漲18元，股價漲停報202.5元，委買32張、委賣45張，成交733張。

主要業務為微機電麥克風晶片。電源管理晶片。其他。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲6.74%。

鈺太(6679-TW)近5日股價上漲3.07%，櫃買指數上漲5.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-94 張
  • 投信買賣超：+37 張
  • 自營商買賣超：+52 張
  • 融資增減：+71 張
  • 融券增減：-12 張

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