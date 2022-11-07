盤中速報 - 義隆(2458)急拉2.51%報85.9元，成交5,448張

義隆(2458-TW)近5分K漲速2.51%，07日10:36報85.9元，成交5,448張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
義隆(2458-TW)近5日股價下跌0.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.85%。台灣加權指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,587 張
- 外資買賣超：-2,029 張
- 投信買賣超：-125 張
- 自營商買賣超：+567 張
- 融資增減：+305 張
- 融券增減：+59 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.38%
$13,538
原投組報酬率
+28.35%
$12,835
投組標的成分
40%
3207
20%
6153
20%
2468
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3289
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