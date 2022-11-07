盤中速報 - 義隆(2458)急拉2.51%報85.9元，成交5,448張

義隆(2458-TW)近5分K漲速2.51%，07日10:36報85.9元，成交5,448張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

義隆(2458-TW)近5日股價下跌0.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.85%。台灣加權指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,587 張
  • 外資買賣超：-2,029 張
  • 投信買賣超：-125 張
  • 自營商買賣超：+567 張
  • 融資增減：+305 張
  • 融券增減：+59 張

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