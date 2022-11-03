盤中速報 - 嘉聯益(6153)急拉2.23%報27.55元，成交11,010張

嘉聯益(6153-TW)近5分K漲速2.23%，03日09:08報27.55元，成交11,010張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉聯益(6153-TW)近5日股價上漲19.51%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲7.36%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,692 張
- 外資買賣超：+1,190 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+502 張
- 融資增減：-1,531 張
- 融券增減：+240 張
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