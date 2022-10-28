盤中速報 - 泰山(1218)急跌-2.16%報42.8元，成交2,142張

泰山(1218-TW)近5分K跌速2.16%，28日09:46報42.8元，成交2,142張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

泰山(1218-TW)近5日股價上漲22.76%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數上漲1.62%。台灣加權指數下跌0.15%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,105 張
  • 外資買賣超：+1,891 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+214 張
  • 融資增減：+555 張
  • 融券增減：+299 張

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