訊連轉投資玩美移動 10/31紐約證交所掛牌上市

訊連科技 (5203-TW) 今 (26) 日宣布，轉投資公司玩美移動與 Provident Acquisition Corp 合併上市案，已獲 Provident Acquisition Corp 股東會同意通過，玩美移動為存續上市主體，其股票及認股權證預計美國東岸時間 10 月 31 日在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼分別為「PERF」及「PERF WS」。

玩美移動與美國上市特殊目的收購公司 Provident Acquisition Corp.(Cayman)，於美國東岸時間 10 月 25 日共同宣布，雙方合併案已經 Provident Acquisition Corp.(Cayman) 臨時股東會獲股東同意通過。

依據玩美移動與 Provident 的合併協議，此合併案預計將為玩美移動籌募約美金 1.19 億元 (約合新台幣 38.5 億元) 資金，合併案將於美國東岸時間 10 月 28 日正式生效。

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，玩美移動 2015 年自訊連拆分獨立，成立 7 年來，快速地成為全球領先美妝科技 SaaS 業者；訊連近幾年也成功推動旗下產品商業模式轉型訂閱制，同時積極孕育新事業，將持續運用 AI 技術推動影音及數位創意編輯軟體，投入具高成長潛力的市場。

玩美移動 AI、AR SaaS 科技服務已涵蓋全球 20 大美妝集團中的 17 個，在全球橫跨 80 多國、為超過 400 家美妝品牌所採用。與 Provident Acquisition Corp 合併完成後，將專注於加速其全球版圖擴張，拓展美妝、時尚產業及其他相關領域的科技服務，並發展創新 AR、AI SaaS 科技應用。