〈陸港盤後〉北京確診病例衝上四個月高峰 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周三（19 日）收盤齊跌，滬指大跌 1.19%，原因是北京新增確診病例升抵四個月高峰，在中共正在召開「二十大」情況下，投資人擔憂政府是否會採取重大限制措施。

滬指周三收盤重挫 1.19% 報 3,044.38 點，深成指驟跌 1.43% 報 11,027.24 點，創業板指跌 0.86% 報 2,425.96 點；兩市成交額合計人民幣 7,584 億元，「北向資金」淨賣出 60.02 億元。

釀酒、農業、石油、燃氣、食品飲料類股同步走低，航運、港口、儲能等族群逆勢走高。

香港恒生指數收盤大跌 2.38%，恒生科技指數驟跌 4.19%。

北京市衛健委表示，周二新增確診病例為 41 例，為 6 月中旬以來最多。目前政府尚未採取重大限制措施，但已封鎖確診者和密切接觸者居住的建築物和小區。

在多名學生染疫後，北京市政府已關閉一所小學，政府官員宣示要加強校園病毒防控。北京疾病預防控制中心警告，當地存在多條傳播鏈，防控形勢嚴峻複雜。

此外，上海市政府將在市中心附近興建足以容納 3,000 多人的隔離設施，占地面積約 35 英畝，為中國政府短時間內不會放棄「清零」政策的最新跡象。

中共中央總書記習近平周日為「清零」政策辯護，也未提出「清零」政策退場時間表。中共宣傳機器在「二十大」揭幕前聲稱：「堅持『動態清零』，較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關係，能夠讓我們用最小的代價，實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」