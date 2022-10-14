盤中速報 - 智原(3035)急拉2.38%報128.5元，成交20,964張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.38%，14日09:50報128.5元，成交20,964張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價下跌15.36%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌11.88%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,070 張
- 外資買賣超：+7,418 張
- 投信買賣超：-1,191 張
- 自營商買賣超：-157 張
- 融資增減：-1,972 張
- 融券增減：+298 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3046
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