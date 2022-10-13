建舜電客戶市況修正估6個月 美系客戶新案明年下半年貢獻

連接線廠建舜電 (3322-TW) 今 (13) 日召開法說會，目前客戶認為，消費性電子產業修正恐延續到明年首季，公司也持續開發新品新案強化競爭力，其中，出貨給美系手機客戶的高頻線束出貨量持續攀升，開發中的新案也預計在明年下半年顯著貢獻營運。

建舜電表示，目前消費性電子產業庫存高檔問題，從客戶給的回饋來看，至少需要 6 個月時間消化，因此到明年首季市況都還很淡，要明顯復甦回升，可能要到明年第四季。

不過，供應給美系手機客戶選配產品的高頻線束，建舜電表示，去年出貨 5.34 億元、但今年上半年就已出貨 4 億元，下半年持續出貨，而以客戶新案開發狀況來看，明年貢獻高峰會落在下半年。

另一方面，USB 4 Version 2.0 傳輸能力從 40Gbps 提升至 80Gbps，建舜電表示，目前正針對全系列 USB 產品進行規劃，加上歐盟等統一連接口的規定，在新品推出下，有利後續營收獲利成長。

應用佈局上，建舜電表示，目前針對醫療、低軌衛星、工業電腦、綠能環保等四大領域發展，產品包括手持式檢測裝置、海運追蹤定位天線，元宇宙設備以及車用電子線束、太陽能等。

以建舜電上半年產品營收比重來看，為連接線與天線 50.62%、高頻產品 30.27%、電子產品 9.77%、材料及其他 9.31%。