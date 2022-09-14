習近平、普丁15日會面 克宮：將討論台灣、烏克蘭

俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平定周四（15 日）於烏茲別克舉行會談，討論烏克蘭和台灣問題。克里姆林宮表示，考量地緣政治局勢，此次會議具「特殊意義」。

克里姆林宮首席外交政策顧問 Yuri Ushakov 說，普丁和習近平將討論雙邊議程，以及主要區域和國際議題。中俄領袖將在烏茲別克「上海合作組織」（SCO）峰會場邊舉行會談。

Ushakov 表示，莫斯科重視中方對烏克蘭危機的立場，並稱北京對此衝突採取「平衡做法」。他說，中方「了解迫使俄羅斯發動特殊軍事行動的原因。當然，中俄元首將在會議上深入討論這個問題」。

在中共「二十大」登場前夕，習近平將前往中亞，並與普丁會面，這是他兩年多以來首度離開中國，重返國際舞台。

中俄兩國不斷深化的「無上限」夥伴關係，是西方國家持續關注的地緣政治發展。這次會面將讓習近平有機會展現他的影響力，普丁則可展示俄國向亞洲靠攏。在歐美國家懲罰莫斯科之際，這兩位領導人均可表明反對美國的立場。

克里姆林宮的數據顯示，去年中俄兩國貿易額達到 1,400 億美元，今年頭七個月的總額已接近 930 億美元。

中國是俄國最大石油買家，而石油是莫斯科國庫主要收入來源之一。俄國也努力增加對中國的天然氣銷售，並建造通往中國的新管道，因為在俄烏衝突下，俄國對歐洲的天然氣供應已大幅減少。