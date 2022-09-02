港府推「逆向隔離」 獲廣東支持 香港隔離 閉環進入中國

香港特首李家超周四（1 日）表示，粵深支持港方提出的「逆向隔離」建議，並同意設立專班，目前考慮在落馬洲河套區試行。

界面新聞報導，李家超說，「逆向隔離」意指香港赴中國人員，先在香港隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合中國「7+3」隔離規定，且不會占用中國隔離設施。

針對此方案，粵港雙方將建立專班，稍後會進一步討論標準、落實細節、閉環方式等問題。港方專班由政務司司長陳國基帶領。

李家超說，「逆向隔離」試行地點考慮落馬洲河套區，「畢竟河套設施的設計是為隔離而用，我們認為是一個好的基礎」，但他也說，具體地點仍須經專班商議。

李家超表示，推出該措施的原因有二：一是減少中國飯店負擔，善用香港隔離設置；二是確保提供一個可行、系統性北上方法，滿足通關需求。

自新冠肺炎疫情爆發以來，由於兩地入境防疫措施管控程度不一，香港與中國人員流通受到嚴重影響。

從香港北上途徑包括以下三種：香港國際機場直飛中國城市的「空中通道」，深圳對八類特殊人群開設的「人文關懷通道」，以及深圳灣口岸、港珠澳大橋這兩個「陸路通道」。目前「陸路通道」是北上主要途徑。

其中，受深圳「健康驛站」房間量限制，深圳通道每日釋出 2,000 個名額，但申請人數平均每天 1.6 萬人；珠海需乘坐港珠澳大橋穿梭巴士，但座位和車次有限，每日最多運送 320 人。

有限名額和機票數量無法滿足香港人需求，港方一直在積極尋求擴大通關中國名額的辦法。8 月中旬開始，「逆向隔離」方案開始密集見諸報端，如今港府終於取得進展。