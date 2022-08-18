監管機構嚴查金融業往來通訊 資產經理人繃緊神經

資產經理人正在加強對 WhatsApp 等個人通訊工具的控制，因為他們與銀行一起努力確保員工在與客戶遠距洽談業務時遵守規定。

監管機構早已開始取締使用未經授權的訊息傳遞工具來討論可能影響市場的問題，但當 2020 年新冠疫情迫使更多金融業人員在家工作時，這個問題變得越來越緊迫。

在美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 的通訊和記錄保存調查中發現，大多數違規的公司都是銀行；它們已被集體罰款或提撥超過 10 億美元來應對監管處罰。

但擁有數十億美元資產的基金公司也在加強對員工和客戶互動方式的審查。

一位銀行交易員表示，「這是目前業內最熱門的話題。」他拒絕透露姓名，以符合其雇主對媒體講話的規定。

《路透》去年報導，SEC 正在調查華爾街銀行是否充分記錄員工與工作相關的通訊，摩根大通 (JPM-US) 在 12 月因「幾無做到」而被罰款 2 億美元。

德國資產管理公司 DWS 上月表示，它已提撥 1200 萬歐元來支付與調查其員工使用未經批准的設備和記錄保存要求有關的潛在美國罰款。其他也採取這類措施的銀行包括美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和瑞士信貸。

包括 Amundi、AXA 資產管理、法巴資產管理和摩根資產管理在內的其他幾家投資公司表示，它們已經設定工具來保持員工和客戶之間的所有溝通合乎規定。

SEC 和 CFTC 發言人拒絕評論調查是否會延伸到銀行之外，但業內消息人士預計，當局將把調查網絡擴大到整個金融業，甚至是政府。

英國最高數據保護監管機構英國資訊專員辦公室 (ICO) 上月呼籲審查政府官員對 WhatsApp、私人電子郵件和其他消息傳遞軟體的使用情況。之前一項調查發現在疫情期間「數據安全性不足」。

自 2007-2009 年全球金融危機以來，對金融機構的監管逐漸收緊，業者長期以來一直記錄員工與辦公室電話之間的通訊。

這種做法意在阻止和揭露內幕交易和「搶先交易」等侵權行為，或利用尚未公開的資訊進行交易，並確保在對待客戶方面採取最佳做法。

但是，由於數千名金融業人員及其客戶在疫情爆發後從公司辦公室撤離改為遠距工作，一些本應記錄下來的敏感對話仍然在無意中透過非正式或未經授權的方式進行。

商業通訊軟體公司 Symphony 的 CEO 李維 (Brad Levy) 表示，對這種風險的擔憂推動軟體升級的興趣，這些升級軟體讓流行的通訊工具如 Meta Platforms (META-US) 的 WhatsApp 上的對話可被記錄。

李維說，「大多數人認為，隨著調查的深入，這些調查的廣度會越來越廣。」「許多市場參與者都有保留和監督要求，因此可能會採取觀點，包括更加積極主動而避免成為調查目標。」

他說，自疫情爆發以來，Symphony 的用戶群增加了一倍多，達到 60 萬人，涵蓋包括摩根大通和高盛 (GS-US) 在內的 1000 家金融機構。

Symphony 同行 Movius 還表示，其專注於讓 WhatsApp 和其他可記錄工具的業務在一年內擴大一倍以上，其中向資產管理公司的銷售額不斷成長。

Movius CEO 西瓦 (Ananth Siva) 表示：「許多業者已經意識到不能只依賴短訊和語音電話。」並補充說，該公司還尋求與包括醫療保健在內的其他高度監管的行業合作。

他說，Movius 軟體可將電子郵件、Zoom、Microsoft Teams 和 WhatsApp 等第三方通訊工具整合到一個系統中，可以根據需要進行記錄和存檔。