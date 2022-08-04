全通路時代來臨 逾8成品牌投入OMO布局

軟體服務公司 91APP*-KY(6741-TW) 今 (4) 日發布 2022 年 D2C 品牌商務白皮書，調查顯示，在 D2C(Direct to Consumer) 的發展趨勢下，有高達 81% 的品牌擴大投入全通路會員經營，而成功導入 OMO(Online Merge Offline) 的品牌，平均 25% 線上業績來自門市人員推動，顯示店員數位賦能，是轉型 OMO 的成功關鍵之一。

91APP 調查，本次受訪有高達 73% 的品牌主認為，門市人員的數位賦能是推動 OMO 轉型的成功關鍵，其中，已成功導入 OMO 的品牌，平均 25% 的線上業績歸因於門市人員的推動，顯示門市人員的服務價值跨越通路限制。

91APP 董事長何英圻指出，店員是實體零售服務客人的第一線，但大部分的品牌總部尚無法整合有效方法，給予店員在數位服務和數位銷售上的支持，因此，OMO 的布局，不僅僅只是導入電商、串接系統而已，關鍵在於能使門市人員推動更多顧客進入參與 OMO 的循環，才能刺激銷售。

何英圻進一步提到，D2C 是零售大趨勢，但觀察到，無數品牌想轉型卻苦無方法，而實體零售要快速發揮 D2C 電商優勢，最有效的方法就是 OMO，研究調查也發現，OMO 轉型成功的零售企業，關鍵在於為消費者、門市人員和品牌三方創造獲益價值；例如，消費者可流動於全通路購物體驗，門市人員的業績可透過虛實通路同步增長，而品牌可打破虛實組織壁壘促進成長循環等。

目前 91APP 合作品牌客戶，已涵蓋服裝配件、美妝保健、生活居家、3C 家電、美食特產、婦幼用品等類別。