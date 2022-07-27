客戶庫存去化告段落 世豐下半年營收拚回升

螺絲廠世豐 (2065-TW) 今 (27) 日召開法說會，公司指出，隨下游庫存告一段落，預計第三、四季起出貨量及營收都可望緩步回升，加上新台幣貶值有利匯率，可望支撐毛利率表現。

世豐表示，今年以來受到終端客戶調節庫存影響，上半年營收衰退，但目前看起來，客戶端庫存去化告一段落，加上歐洲對中國進口螺絲轉單祭反傾銷，轉單效益持續顯現，加上產品改良，今年歐洲市場也有較明顯的成長。

美國市場方面，世豐表示，雖然目前因通膨、新屋開工率下滑等因素，導致銷貨動能較弱，但也因為房價高，讓部分原本想買房的民眾，將支出轉為裝修翻新既有房屋，支撐螺絲需求。

依照世豐預估，第三季出貨量可望回到近 6200 公噸的水準、甚至略優，第四季目標也維持 6000 公噸以上的水準，但由於目前市況較波動，公司也坦言，對於明年展望還沒辦法看太清楚。

不過，世豐越南新廠第一期產能明年第四季投產時程不變，僅透過調整生產節奏，控制建廠成本；世豐表示，越南廠未來主要針對歐洲市場外，也會做為拓展東南亞市場的基地，持續分散市場；而越南廠一期產能規劃是台灣既有產能的 5 成。

世豐第二季營收 6.13 億元，季減 5.7%、年減 13.5%，但在匯率有利下，毛利率 23.2%，季增 2.8 個百分點、年增 4.4 個百分點，每股純益 1.72 元寫單季新高，上半年每股純益 3.23 元，也較去年同期 2.48 元大幅成長。