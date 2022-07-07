亞電客戶拉貨趨緩 6月營收1.17億元 年減31%

軟板上游原物料業者亞電 (4939-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 1.17 億元，月減 19.73%，年減 31.88%，亞電指出，營收下滑主要受上海復工後，中國大陸內物流恢復情況緩慢，長時間停工也使客戶庫存水位局高不下，拉貨動能趨緩，影響營收表現。



亞電 6 月營收 1.17 億元，月減 19.73%，年減 31.88%，第二季營收 3.96 億元，創 8 季以來新低，季減 8.52%，年減 15.99%，上半年營收 8.28 億元，年減 9.88%。

亞電表示，旗下昆山、東台廠在五一假期過後持續穩定生產出貨，但受中國境內物流恢復速度不如預期，各地仍有塞貨遞延情況，使營收認列有所遞延；另外，上海一帶客戶因長時間停工，庫存消耗緩慢，也影響實際拉貨。

展望下半年，亞電維持審慎樂觀，公司指出，5G、物聯網等相關應用市場，將是未來發展重心，此外，車用、醫療、工控等高門檻應用，占營收比重也穩定成長，可補足中國消費性電子供應鏈疲軟的缺口。

亞電今年持續研發高頻產品，包括覆蓋膜、MPI 連接片及基板等，以期擴大高階產品技術量能與市場占有率，穩定集團營運，待市場需求重新起飛，亞電將重回成長動能。