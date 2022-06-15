聚陽今年續成長 評估新增中美洲產能

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長周理平表示，今年會比去年好，前三季接單底定，不過，第四季有機會也有挑戰，全年看起來是「快樂也充滿挑戰的一年」；而因應客戶需求，也將評估前往中美洲新增產能。

周理平表示，第三季將邁入旺季，營運將來到今年高峰，第四季來看，客戶有的成長，但也有衰退；部分客戶庫存水位偏高、獲利下降，去化時間短則一季，長一點可能需三季的時間，這是所謂的挑戰。

周理平進一步指出，會有出現這種狀況，也跟全球疫情趨緩，防疫商品和居家服飾買氣降溫，取而代之的是外出服飾買氣回溫，包括戶外機能和流行潮牌服飾需求向上 ­。

聚陽近幾年積極調整產品組合，運動休閒、機能服飾比重持續攀升，今年可望達 4-5 成；另一方面，由於市況變化快速，周理平表示，也看到許多新增的短單、急單補貨的需求，聚陽擁有快速反應、彈性生產的能力，也帶來許多機會。

而因應客戶短鏈、貼近美國市場的需求，周理平透露，目前也在考慮到中美洲增建產能的可能性，目前已經評估三個國家，最快明年上半年就會定案、開始在中美洲生產。

周理平表示，依照聚陽過往在海外投資的模式，通常會有三個階段，首先會有代工合作、在來考量合資公司，最後才是自己設廠，不過由於中美洲尚未有明確細節，會採取哪種方式，也要再規畫。