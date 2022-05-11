三商家購Q2起併入三友藥妝 營運增新動能

連鎖超市業者三商家購 (2945-TW) 今 (11) 日指出，對三友藥妝已取得股權過半控制，第二季起將併入合併報表，為配合持續的規模成長，也將規劃設置第二、三倉，營運規模穩定成長中。三商家購近日股價跌破 50 元整數關卡，寫掛牌以來新低，自掛牌以來股價已近腰斬。

三商家購前 4 月合併營收 42.54 億元，年增 0.26%，而第一季稅後純益僅 299 萬元，年減 86.6%，每股純益 (EPS)0.04 元。

三商家購指出，第一季全台鬧蛋荒，造成散蛋、盒蛋和茶葉蛋銷售金額大幅下降，單蛋類商品第一季營收減少多達 900 萬元，預料進入夏季後，蛋農的產量可望緩解，恢復正常供應。

展望後市，三商家購說明，去年美廉社即著手進行門市改裝，除增設蔬果、水產和肉品販售外，也重新優化商品品類結構與陳列，單店業績和毛利額已逐步提升。

而近期三商家購已完成新一階段國外採購談判，希望藉此可凍漲部分商品，並透過品類優化提升商品迴轉和毛利組合。

另一方面，三商家購為深化與藥妝合作，自 2020 年 12 月取得三友藥妝 (品牌 Tomod’s) 45% 股權後，於 4 月再購得 6% 股權，因此，本季起三友藥妝將併入三商家購合併報表。

三商家購說明，三友藥妝開店逐漸朝社區化經營，雖尚在虧損中，經過一年多整改優化，虧損已逐漸縮小。

此外，三商家購也積極投入自有品牌升級計畫，自有品牌 Simple life 與無添加物品牌心樸市集，品牌重新定位，包括新識別標誌與包裝設計，未來力拚發揮規模經濟效益。

而為確保庫存和配送量能，三商家購計畫透過增建物流和設備自動化來提高作業效率，目前物流可支援 1000 店，但為配合持續的規模成長，將規劃在北部和中南部分別再設置第二、三倉。