萬里鐵路保供穩鏈！4月長三角多項鐵路貨運指標創歷史新高

5 月 1 日上午，隨著嘹亮汽笛聲響起，一列滿載健身器材、寵物用品、機電設備等商品的 X8020 次中歐班列，從義烏鐵路西站緩緩駛向西班牙馬德里，這是五一連假從義烏出發的第一列中歐班列。

當天，義烏共完成八列中歐班列（去程三列、回程五列），大批「中國製造」和「一帶一路」沿線國家生產的商品，透過中歐班列快速流通，啟動「雙循環」加速模式。

上海證券報報導，中國鐵路上海局集團表示，4 月長三角鐵路累計發送貨物超過 1,700 萬噸，較去年同期增加 4.88%，日均裝車卸車、單日裝車卸車等貨運指標均創歷史新高。

5 月 1 日，長三角鐵路裝車完成 13,731 輛，改寫單日裝車量歷史最高紀錄。

位於上海浦東新區同順大道的上海鐵路蘆潮港中心站，每天都有裝載著貨櫃的列車進出，即使疫情期間也沒間斷，這裡海鐵聯運業務量，占上海地區業務量的比率達到 90%，且多數貨櫃與進出口業務有關。

上海鐵路的最新統計數據顯示，在各方聯勞協作、緊密配合下，4 月蘆潮港中心站海鐵聯運貨櫃運量突破 50,000 只 20 呎標準貨櫃（TEU），達到 50,370 TEU，創單月最高紀錄。

4 月 4 日裝卸車突破千車大關，達到 1,038 車，創單日最高紀錄；4 月 20 日裝車實現 505 車的歷史最高紀錄。

受疫情影響，部分火車司機居家隔離，滬寧鐵路等 106 條貨運機車乘務交路出現機班缺口，導致海鐵聯運班列運輸受限。為此中國鐵路上海局集團緊急召開組織協調會，建立徐州、合肥、上海、杭州四個地區的管理團隊，從現有貨運、客運司機隊伍中挖潛選調，僅用四小時就完成全部 160 個應急機班的任務，確保貨運列車「應開盡開」。

業界人士認為，長三角中歐班列、中老鐵路國際貨運列車、海鐵聯運班列常態化運輸，不僅讓上海、浙江、江蘇、安徽本土企業吃下定心丸，為國內外企業搭建一條安全、高效率的國際物流通道，緩解航空、公路等因疫情防控停開或減少運量而產生的供需矛盾。