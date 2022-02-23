中鋼構去年EPS 2.49元 擬配息2元

鋼構廠中鋼構 (2013-TW) 今 (23) 日公告去年財報，雖然本業獲利大增 7 成，但因前年處分中國廠，業外挹注墊高比較基期，去年稅後純益 4.94 億元，年減 21.7%，每股純益 2.49 元，寫下歷史次高；其中，第四季稅後純益 2.05 億元，季增 64.7%、年減 0.7%，每股純益 1.03 元。

公司也同步公告，每股擬配發 2 元現金股利，配發率 8 成，以今日收盤價 60.3 元計算，現金殖利率約 3.3%。

中鋼構去年第四季營收 47.26 億元，季增 12.4%、年增 23.6%；毛利率 7.1%，季增 1.9 個百分點、年增 0.4 個百分點；營益率 5.1%，季增 2.1 個百分點、年增 1.2 個百分點。

中鋼構去年營收 159.71 億元，年增 20.6%；毛利率 5.8%，年增 1 個百分點；營業利益 4.72 億元，年增 70%；營益率 3%，年增 0.9 個百分點，撇除業外因素，本業獲利較前年大幅成長。

中鋼構指出，去年吊裝量約 13.3 萬噸，而今年持續受惠大樓、科技廠辦等鋼構需求熱絡，全年吊裝量預估略增至 14 萬噸，在手總訂單則約 19 萬噸，能見度直達明年，在鋼價維持高檔下，營收可望較去年成長。