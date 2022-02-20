聽過鈔票的聲音嗎？國泰世華推Gold Noise沉浸式體驗數鈔聲

銀行用發財水、發財金幫民眾招財很常見，但國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行出奇招，跨足音樂市場推出《Gold Noise》EP，以各國的數鈔聲音搭配音樂，以沉浸式體驗數鈔，要讓民眾連聽音樂都能吸金。

你聽過數鈔票的聲音嗎？國泰世華銀發行一張名叫《Gold Noise》的數鈔票音樂專輯，內有 7 首歌，包括美元、新台幣、歐元、日圓及人民幣，亦有兩首分別是人手及機器數鈔的聲音，已在 KKBOX、Spotify、Apple Music 等串流平台及 YouTube 上線。

前五首不是只有數鈔票時磨擦的聲音，而是以數鈔聲配搭不同樂器，打造出每首約 10 分鐘的音樂，例如美金是爵士樂、歐元配古典大提琴、日圓是三味線、人民幣為小橋流水、台幣走現代民歌風，最後兩還有療癒的手數鈔聲和數鈔機的 ASMR。國泰世華銀行社群小編笑稱「每天全部聽完一輪，歷經七七四十九天即可練成世界五幣絕頂吸金發大財神功，財運猛烈噴發 999。」

其實國泰世華銀行已經不是第一次跨足音樂市場，在「世華聯合商業銀行」與「國泰商業銀行」2003 年合併一週年時，由五月天為國泰世華銀行代言，就曾以「ENRICH YOUR LIFE 讓我照顧你」為題發行合併週年 CD；事隔 18 年，國泰世華銀再度祭出數鈔聲音的跨界音樂行銷，在年輕人市場話題性十足。