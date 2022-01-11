去年稅收大豐收！實徵2.85兆、超徵4034億元雙創歷史新高

財政部今 (11) 日公布去 (2021) 年 12 月全國賦稅收入統計，12 月全國稅收實徵淨額 1349 億元，雖然年減 257 億元或 16%，但不影響去年全年稅收的大豐收，累計去年全國稅收 2 兆 8450 億元，年增 4463 億元或 18.6%，而且較預算數高出 4034 億元，實徵淨額和超徵金額雙創歷史新高。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，去年全國稅收大增，主要是因營所稅、證交稅及營業稅稅收大增，其中，營所稅增加 2214 億元、證交稅增 1246 億元、營業稅增 449 億元較多。

陳玉豐進一步分析，營所稅因去年免辦暫繳的稅款回補，且上市櫃公司獲利成長，使去年結算及暫繳申報自繳稅額增加，推升營所稅年增 46.4%。而證交稅部分，12 月及全年上市櫃股票平均每日成交值為 3765 億元、4613 億元，帶動全年證交稅衝出 2753 億元，較前年增加 1246 億元，大增 82.7%。

整體來說，共有 10 個稅目稅收創歷年新高，包括：關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、牌照稅及契稅。只有娛樂稅因疫情衝擊而短徵、預算達成率僅 71.9% 外，其餘稅目都較預算數超徵。