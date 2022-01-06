疫情影響 去年中央政府規費收入504億元 執行率近9成

財政部國庫署今 (6) 日公布，政府規費收入情形，受疫情影響，去年前 11 月中央政府規費收入實收數 504.73 億元，執行率將近 9 成。

國庫署表示，規費收入為中央政府總預算歲入財源之一，以 106 到 110 年度中央政府規費收入，除國家通訊傳播委員會因 106 年度有 4G 釋照特許費收入 282.65 億元、109 年度 5G 釋照特許費收入 1421.91 億元，使當年度規費收入分別增加至 889.08 億元、1990.25 億元外，各年度規費收入介於 579.32 億元至 618.3 億元之間。

國庫署副署長顏春蘭說，扣除前述的 4G、5G 釋照特許費收入後，各年度規費收入占扣除一次性收入後整體歲入比率約介於 2.80% 至 3.19% 間，近 5 年平均 2.96%。

以平均值分析，規費對中央政府年度歲入之貢獻僅次於稅課收入 (占歲入比率約 80.67%) 與營業盈餘及事業收入 (占歲入比率約 12.05%)。

根據近年規費收入徵收情形，扣除 4G、5G 釋照一次性因素，受新冠肺炎疫情影響，109 年度決算數 568.34 億元較 108 年度決算數 612.58 億元略為減少，而 110 年因國內整體疫情較上年更形嚴峻，該年度規費收入預算數為 579.32 億元，占歲入比率 2.82%。

國庫署指出，去年 5 月 19 日宣布防疫升級為 3 級警戒後，截至 7 月累計實收數 174.74 億元，執行率約三成，惟 7 月 23 日宣布疫情警戒降至第 2 級後，截至 11 月累計實收數已達 504.73 億元，執行率已增加至近九成，顯示在政府積極推展提升整體疫苗接種覆蓋率及五倍券加碼振興等配套措施下，已降低疫情對規費收入影響。