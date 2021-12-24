群益權證小教室：進階選股 富爸爸選股－大型成長股

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何透過「權民最大網」挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

以 2021/12/23(四) 盤後資料為例，從「盤後搜尋」的「基本面」，篩選「富爸爸選股－大型成長股」。

想從茫茫股海中挑選出潛力股嗎？「富爸爸選股－大型成長股」會依據個股成長率、成長股的市值排名等條件，幫助投資人輕鬆篩選出未來成長率佳的個股標的。

「富爸爸選股－大型成長股」篩選結果前十名標的，依序為 AES-KY (6781-TW)、光磊 (2340-TW)、金寶 (2312-TW)、泰鼎 - KY (4927-TW)、鉅祥 (2476-TW)、朋程 (8255-TW)、昇貿 (3305-TW)、同致 (3552-TW)、華晶科 (3059-TW)、致茂 (2360-TW)。其中，AES-KY、光磊、金寶、泰鼎 - KY 皆於 23 日漲停，提醒投資人漲停標的權證須留意價格偏離風險。

若以 華晶科 (3059-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證的 華晶科群益 17 購 01 (056373) 為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差，是報價最優、條件最佳的華晶科認購權證。

希望今天的教學有助於投資人挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！