群益權證小教室：進階選股 量大股

歡迎來到群益權證小教室！

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

以 2021/12/15 (三) 早盤資料為例，篩選「老手看量專區」的「量大股」。所謂「量先價行」，股價無論是要上漲或是下跌，都會反應於市場的成交量。

強勢股的特徵為價格上漲且成交量增加，這也代表股市裡的人氣沒有因為股價上漲而減少，投資人追價買氣仍然相當旺盛，此時股價通常還有上漲空間，因此篩選「量大股」可以做為認購權證標的挑選依據之一。

「量大股」篩選結果前十名標的，依序為 華城 (1519-TW)、光頡 (3624-TW)、康舒 (6282-TW)、鈺創 (5351-TW)、元晶 (6443-TW)、東哥遊艇 (8478-TW)、大江 (8436-TW)、萬泰科 (6190-TW)、智易 (3596-TW)、光磊 (2340-TW)。

若以 智易 (3596-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中，包括 智易群益 15 購 02 (050170)、智易群益 16 購 02 (052767)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的智易認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！