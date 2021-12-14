業者拆單避稅減少 11月空運快遞貨物件數減 完稅金額反增

關務署統計，今年 11 月空運快遞貨物共 619 萬件、年減 8%，但完稅價格 1057 億元、年增近 2 成，課稅金額 24 億元、補稅金額 5845 萬元。關務署解釋，今年報單件數較去年同期減少，但完稅價格增加，主要與業者透過拆單規避稅負行為減少有關。

根據關務署資料，今年前 11 月空運快遞貨物共 5666 萬件，完稅價格共 1 兆 484 億元，已經提前超越去年全年 1 兆 121 億元，課稅金額共 296 億元、補稅金額 4.8 億元，兩者分別高於去年全年 269 億元與 2.7 億元。

在併袋通關部分，關務署表示，因應逐步取消空運快遞貨物併袋通關，造成通關件數增加，影響通關秩序，海關規劃實施空運快遞貨物專區合理卸存總量管控措施，對於空運快遞專區業者未預先向海關登錄進儲資訊，貨物將不得進儲快遞專區，期能藉由源頭管控快遞貨物進倉數量，維持通關速度及品質。

關務署說明，該管控措施是以海關設定各快遞專區最大合理卸存總量，由空運快遞專區業者整合各快遞業者欲進儲貨量，將其貨物資訊向海關預先登錄。

關務署說，運輸業者依載運貨物向海關申報艙單，經海關核准始得卸存指定專區，倘若艙單所載貨物未經登錄，海關系統即回復錯單訊息給運輸業者，貨物將不得進儲快遞專區。

考量管控措施涉及專區業者、快遞業者及運輸業者間協調作業，規劃自今年 12 月 1 日起先行試辦，試辦期間貨物仍得依艙單申請之卸存地正常卸存通關，預計 111 年初正式實施