強信11月營收1.54億元年增9％ 訂單能見度看到明年Q2

工業縫紉機自動化及刀具廠強信 - KY(4560-TW) 今 (9) 日公告 2021 年 11 月營收 1.54 億元，月減 1.84%，年增 9.52%，強信 - KY 在稼動率滿載且訂單持續暢旺下，公司預期第四季營運表現可符合旺季水準，且目前訂單能見度已看到明年第二季。

強信 - KY 2021 年前 11 月營收 15.54 億元，年增 36.88%。

強信 - KY 主管表示，包括工業縫紉機刀具、針位組與自動裝置產品的訂單能見度持續拉長，目前已可看到明年第二季，其中來自工業縫紉機整機廠的訂單仍是主要的成長動能，公司今年上半年工業縫紉機整機廠客戶占整體營收比重達 61.3%，相較去年同期的 54.7% 高，以金額來看，年增率更達 60.8%，主要不只受惠全球服裝消費市場的明顯回溫，還因行業景氣循環開始進入上升周期所帶動。

強信 - KY 主管指出，由於老舊設備對生產效率有明顯影響，工業縫紉機行業每 2-3 年即會出現新一輪的設備更新周期，2020 年第四季中國工業縫紉機產量相較 2019 年同期轉正，可視為拐點訊號浮現，確立景氣回升；第三季在去年同期基期已墊高下，仍保有相當的增幅，顯示整體市場需求維持在高檔。強信表示，預期此波景氣上升周期可望拉長，主要由於受惠解封後歐美報復性消費刺激，全球服飾市場庫存去化迅速。

在市場強大的市場需求支撐下，強信 - KY 持續投入的生產製程自動化愈見發揮效益，由於第三季以來始終處於稼動率滿載情況，公司並已進行擴增生產線，預期新產能於明年即可挹注營收貢獻，而目前並已感受貨櫃吃緊情況較為緩和，後續交貨可更順暢。

強信 - KY 2021 年前三季稅後純益 1.34 億元，年增 1.82 倍，每股純益為 1.97 元。