群益權證小教室：進階選股 開盤強勢股

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證。

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

以 2021/12/7 (二) 早盤資料為例，篩選「新手看價專區」的「開盤強勢股」，即可輕鬆找到開盤後漲勢相對強勁的現股標的。

「開盤強勢股」篩選結果前十名標的，依序為 東哥遊艇 (8478-TW)、德微 (3675-TW)、期街口布蘭特正 2 (00715L-TW)、昇貿 (3305-TW)、至上 (8112-TW)、佶優 (5452-TW)、飛宏 (2457-TW)、天鈺 (4961-TW)、閎康 (3587-TW)、中磊 (5388-TW)。

若以 天鈺 (4961-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中，包括 天鈺群益 15 購 03 (051972)、天鈺群益 15 購 01 (051471)、天鈺群益 15 購 02 (051971)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的天鈺認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！