三商家購掛牌首日開盤漲逾10% 展蜜月行情

三商家購 (2945-TW)(美廉社) 今 (30) 日以 69 元掛牌上市，以 77.9 元開出，漲逾 10%，隨後略拉回至 75 元附近震盪，漲幅在 9% 左右，穩步展開掛牌蜜月行情，三商家購表示，未來 3-5 年將持續展店，並透過線上跨界合作，力拚既有店來客再成長至少 20%，營運動能無虞。

三商家購旗下主要品牌是美廉社，目前全台近 800 間門市，以鄰近社區 250 公尺的距離，提供多元商品和延伸性服務。

展望後市，三商家購強調，將透過加盟維持快速展店步伐，目標至 2023 年全台可達 1300 家門店。

而在電商市場蓬勃發展之際，三商家購也攜手電商平台，為既有店增添新成長動能，三商家購自第四季起設立蝦皮店到店示範店，正式開啟包裹寄取件服務，力拚從兩大超商超取包裹總量超過 3 億件以上的龐大市場中，搶食超取大餅，並進而導入取貨人流。

另一方面，美廉社近日已跨足數位領域，與 foodpanda 生鮮雜貨締結盟友關係，藉此讓單一門市原本 250 公尺服務半徑，打通至半徑 3-5 公里，預料將有助平均客單較實體門市多出 10%。

三商家購 2021 年前三季合併營收 107.77 億元，年增 8.23%，稅後純益 1.44 億元，年增 6.04%，每股純益 (EPS)2.41 元。