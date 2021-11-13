三分鐘瞭解去中心化失能開關協議 Sarcophagus

Sarcophagus 能夠使用戶指定接收方在設置的日期之後解鎖存到 Arweave 裏面的文件，使用場景包括遺囑、密鑰找回或繼承、憑證存儲等。

撰文：Karen

隨着大衆對其數據、文件、資產乃至生命的風險防禦意識的提升，越來越多的人開始未雨綢繆，諸如密碼備份、憑證存儲以及設立遺囑等等。而在加密貨幣領域，資產或私鑰的「可繼承性」就顯得更爲重要。

有沒有想過通過一款去中心化應用在區塊鏈上進行主動防禦這些未知風險，即，先上傳文件封存一段時間，同時指定接收人，當設定的時間到期，文件就可供接收方解鎖。這樣的防禦機制也稱失能開關（Dead Man's Switch），是一種在操作者失去行爲能力，諸如死亡、失去意識或者離開控制設備時，能自動執行動作的開關。今天要介紹的 Sarcophagus 就是這樣一個基於以太坊和 Arweave 建立的去中心化失能開關應用。

Sarcophagus 是什麼？

Sarcophagus 是一個由軟件開發人員、加密愛好者和安全專家組成的匿名團隊構建的一個開源項目，將自己稱爲一個去中心化自治組織（DAO），能夠使用戶指定接收方在設置的日期之後解鎖存到 Arweave 裏面的文件，這些文件可以是遺囑、密鑰或其他一些文件，對應地，使用場景就包括遺囑、密鑰找回或繼承、憑證存儲等。Sarcophagus 在今年一季度初基於以太坊和 Arweave 啓動主網，未來會探索 Tezos 網絡、Layer2 和 Filecoin 存儲網絡。

根據官網，Sarcophagus 的支持者和合作夥伴包括加速器 Open Web Collective、Decent Labs 和 Arweave。本月上旬，Sarcophagus 宣佈通過出售代幣完成 180 萬美元融資，Placeholder Ventures 領投，其他投資方包括 Greenfield One、Blockchain.com Ventures、Coral DeFi、Aragon 的聯合創始人 Luis Iván Cuende、Synthetix 創始人 Kain Warwick 等。

Sarcophagus 運行機制

Sarcophagus 中文意爲石棺，頁面主題也是埃及石棺、木乃伊的風格。

在瞭解這個協議的運行機制前，先來看下 Sarcophagus 平臺上的三個主要角色和一些術語，Sarcophagus 把要存儲的文件稱爲屍體（Corpse），三個角色分別爲創建失能開關的人（Embalmer，防腐師）、重新激活後有權訪問該文件的地址（Recipient）以及考古學家（Archaeologist，幫助發掘失能開關的第三方激勵節點運營商）。

在 Sarcophagus 應用中，交易在以太坊上執行，數據會存儲在 Arweave 中。整體的一個運行機制是，創建失能開關的人在 Sarcophagus 裏上傳文件（文檔或圖片等形式，最大文件大小爲 2.9 MB），並指定私鑰接收人和設置復活日期。這裏復活指的是，如果創建失能開關的人未能在封存時段內採取行動或再封存（re-wrap），則在該日期之後石棺就會被第三方激勵節點運營商解密，接收者可以訪問石棺內層，即文件本身。

創建失能開關時的流程

當然，在創建失能開關時，用戶還需向節點運營商支付費用，需要以 Sarcophagus 原生代幣 SARCO 支付，費用包括兩部分，分別爲賞金（Bounty）和挖掘費用（Digging Fees），其中，挖掘費用是在復活當日用來複活的，賞金是支付給節點運營商用來成功復活文件的賞金。復活的時間距離現在越遠，需要支付的成本就越高。

此外，Sarcophagus 還爲節點運營商和用戶制定了一個詛咒（Curse）約束規則。一旦抵達復活時間，節點運營商必須按照正確的參數來幫助用戶復活文檔，否則就會收到 Slash 懲罰。具體來說，當用戶選擇一位節點運營商在某一個時間復活其文檔時，該節點運營商就必須繳納部分保證金（posted bond）進行鎖定。如果節點運營商過早或過晚復活文件，這部分 SARCO 保證金就會被銷燬，賞金也會原路返還給用戶。

若未來用戶沒有再封存或設定的時間到期，接收者就能夠解鎖該用戶存儲在 Arweave 裏的文件。當然，在復活日到期前，創建失能開關的人還能發送交易重新封裝文件，來延長或縮短封存時間，不過，一旦創建就不能刪掉。

關於文檔保密性，Sarcophagus 協議表示，石棺分內外兩層，節點運營商解密的是外層，而內層和接收方的公鑰會完全加密，接收者需要輸入私鑰來解鎖內層和獲得對內層的訪問權限。另外，用戶在選擇節點運營商之前就會加密文檔，所以在這方面不存在文件泄露的可能性，節點運營商也無法查看。不過，Sarcophagus 在以太坊上發佈的主網版本尚未經過安全公司審計，用戶還需謹慎使用。

Sarcophagus 代幣經濟模型

Sarcophagus 代幣 SARCO 總量有 1 億枚，其中，1% 通過公平啓動的方式在今年年初開始分配給穩定幣流動性提供者，僅支持 USDC、USDT 和 DAI，會在自項目啓動之後的一年內分配，到明年 2 月份結束；60% 分配給 DAO，分配給節點運營商和失能開關創建用戶各 2%（贈款形式），15% 分配至節點運營商保金激勵（Arch Bonding Incentives），20% 分配給早期支持者和開發團隊。

SARCO 代幣經濟模型

Sarcophagus 協議表示，對於節點運營商而言，收到的 SARCO 費用會用來支付給合約和數據存儲網絡，因此當網絡成熟時 SARCO 的價值會達到一個相對均衡點，不過節點運營商消耗的代幣的底層價值以及市場需求也會影響 SARCO 的相對價格。

Sarcophagus 協議運作機制中 SARCO 代幣和所需其他代幣的流向解析