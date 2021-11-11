推特全面擁抱加密技術，社交媒體去中心化時代到來？

推特新組建的加密技術團隊將探索如何使用加密技術激勵創作者、提高用戶身份認同以及建立去中心化社交媒體。

撰文：angelilu

今日凌晨社交媒體巨頭推特組建全新的加密技術團隊的消息突然爆出，Interchain 基金會及 Mina 基金會委員 Tess Rinearson 發推特 宣佈 加入該團隊，並將領導該團隊探索推特和加密行業該如何相互促進、相互成就。

根據 Tess Rinearson 的 推文，這個加密技術團隊未來工作的重點包括三個方面，第一是探索如何用加密技術支持創作者的創作激情，使用去中心化的應用程序來管理虛擬商品和貨幣支持創作者的創作以及建立他們的社區；第二是探索推特在突破身份、社區、所有權等方面的可能性；第三是塑造去中心化社交媒體的未來。

創作者激勵

創作者經濟是近來討論度較高的 Web 3.0 話題之一，大型科技公司對內容創作者價值的剝削使人們意識到創作者急需一個新的並且更加公平的激勵方式。推特新成立的加密團隊希望使用去中心化應用程序來管理虛擬商品和加密貨幣，支持用戶的內容創作以及建立他們的社區。具體的實施需要等團隊正式確定開發方向後我們才能得以瞭解。這意味着更好的的創作者激勵方式將出現，有助於推動內容生產者和消費者建立更直接的關係。

加密社區重塑用戶身份、社區、所有權

加密技術團隊探索的另一個重點將聚焦在如何用來自加密社區的想法突破身份、社區、所有權等方面的可能性。推特成立於 2006 年，和其他即時通訊媒體以及熟人之間的社交網絡不同，推特建立一種基於陌生人之間的觀點輸出的社交方式，用戶在一次次轉發和評論中表達自己的意見，在同一主題相互關注，尋找身份認同感。加密和區塊鏈技術在 Web 3.0 的發展中發揮着重要作用，是更加開放、協作的在線體驗的關鍵組成部分。

去中心化社交媒體

加密技術團隊未來規劃中還將去中心化社交媒體列爲重點，Jack Dorsey 早在 2019 年 12 月資助去中心化媒體 Bluesky 成立時，就曾表示目前中心化的解決方案難以應對的全新挑戰，難以解決濫用和誤導性信息的問題，社交媒體的價值正在從內容託管和刪除轉向引導人們注意力的推薦算法，但是這種推薦算法把用戶的注意力轉向容易引發噱頭的內容。

Bluesky 將建立去中心化的開源社交媒體協議，制定新的標準從而建立一個開放的社區，用戶可以通過選擇他們最喜歡的推薦算法來選擇他們在社交網絡上看到的內容，而不是依賴單一公司來控制它。Bluesky 不歸任何一家公司或組織所有，世界各地的開發人員都可以對其開發做出貢獻。去中心化社交媒體的建立是一項長遠的工作，可能會成爲以上所提到的創作社激勵和身份認同的解決方案，此次加密技術團隊的加盟將會推進去中心化社交媒體的進程。

新團隊成員技術雄厚

加密技術團隊的負責人 Tess Rinearson 從 2018 年 9 月開始擔任 Stellar 與 Chain 合作成立的 Interstellar 的開發副總裁，致力於研究區塊鏈的存儲與協議方向，並使用 emoji 編寫了流行的比特幣應用。2019 年 8 月開始擔任 Tendermint Core 的開發工程師，2020 年 3 月開始擔任 Interchain 基金會的開發工程師，負責領導開發包括 Cosmos 等區塊鏈核心基礎設施的工程團隊。

Tess Rinearson 還是 Interchain 基金會及 Mina 基金會委員，Interchain 基金會支持 Cosmos 開發和生態建設，Tendermint 和 Cosmos 都隸屬於 Interchain 基金會。輕量級區塊鏈的加密貨幣協議 Mina 由可驗證計算領域領導團隊 O(1) Labs 打造，使用密碼學和遞歸零知識證明 zk-SNARKs 來設計一個完整的區塊鏈，使其大小能夠保持約 22KB （約爲幾條推文的大小），且驗證當前的區塊鏈狀態速度極快。

從 Tess Rinearson 的履歷可以看出，她具有雄厚的技術背景，在跨鏈和基礎設施方面做出很多貢獻。並且 Tess Rinearson 在推文中表示新團隊將和 Bluesky 共同探索去中心化媒體的未來，Bluesky 由推特創始人 Jack Dorsey 資助，致力於打造中心化社交生態，Zcash 和區塊鏈公司 Skuchain 前軟件工程師 Jay Graber 從今年 8 月開始 擔任 Bluesky 的負責人。

推特早已佈局加密行業

此次建立新技術團隊的消息雖然突然但是並不令人意外，推特 CEO Jack Dorsey 作爲比特幣的愛好者，已經在推特上推出過不少和加密相關的功能。

Jack Dorsey 同時也是支付公司 Square 的 CEO，Square 也一直在探索比特幣支付，該公司發佈的第三季度財報顯示其 Cash App 中與比特幣相關的收入爲 18.2 億美元。

Jack Dorsey 早在 2019 年 12 月就表示，將 資助 建立探索一個去中心化媒體標準資助了一個由最多五名開源架構師、工程師和設計師組成的小型獨立團隊 Bluesky，爲社交媒體開發一個開放和去中心化的標準。

此外，推特在於 9 月份正式向所有用戶 開放 比特幣小費功能，該功能支持用戶使用 Strike 錢包通過閃電網絡向創作者支付比特幣小費。

同月，推特消費者營銷主管 Justin Taylor 發佈 了視頻展示了 NFT 頭像功能，用戶可以在推特個人設置界面直接將錢包內的 NFT 設置爲頭像，並獲得相關的鏈上持有認證。此外，Web 3.0 項目 Mask Network 在其插件 v1.36.6 版本中上線推特 NFT Gallery 功能，通過 Mask 插件，用戶可直接在 Twitter 上查看相關 NFT 作品的價格，並參與競拍。

其他社交媒體巨頭的加密進程

推特並不是唯一探索加密世界的社交媒體，其他社交巨頭也在用不同的方法推進與加密行業相關的建設，Facebook 已經改名爲 Mate，還曾承諾未來五年在歐洲招聘 1 萬人建立元宇宙，不難看出了它在元宇宙建設中的雄心壯志。

Reddit 近來在加密建設的道路上也較爲活躍，它於 10 月發佈了關於 NFT 平臺工程師的 招聘信息。此外，據一名 Reddit 工程師表示，Reddit 可能很快會將用戶的社區積分 Karma Points 轉換成 基於以太坊的 ERC20 代幣。

Discord 創始人 Jason Citron 最近發佈的一張 推特截圖 引發公衆推測 Discord 將關聯以太坊地址。

雖然 Jason Citron 做出 迴應 目前 Discord 沒有計劃推出這個內部的概念設計，但是 Discord 在 8 月的 Web3 調查中有詢問用戶關於 Discord 原生加密錢包的意見，Discord 在加密建設方面的行動還不明晰，但不可否認 Discord 已成爲大部分加密協議、NFT、DAO 的溝通和協調的重要組成部分。