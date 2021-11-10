可合成金融衍生品的 UMA 協議，爲何還能被 Across 用來跨鏈？

UMA 背後團隊推動的跨鏈協議 Across 已上線以太坊主網，其利用 UMA 的「樂觀預言機」機制以優化跨鏈效率和成本，目前可實現 Arbitrum One 向以太坊主網跨鏈。

撰文：Donnager

由合成資產協議 UMA 背後團隊推動的跨鏈協議 Across 正式上線了以太坊主網，和其他跨鏈橋相比，Across 利用了 UMA 的「樂觀預言機」機制，優化了資產在 L1 與 L2 之間的跨鏈效率和成本。

Across 最核心的就是 UMA 的樂觀預言機（Optimistic Oracle）機制，它通過經濟機制和博弈論的設計，實現了一個可支持非常多數據種類的預言機方案。除了跨鏈之外，UMA 的樂觀預言機此前更多被用在創造新型的合成類金融資產或衍生品，可參考鏈聞此前整理的《除了股票和貨幣，DeFi 協議 UMA 還能在合成資產上創造多大想象空間？》。

Across 的首個主網版本並未推出很多功能，僅包含了幾類資產從以太坊擴容網絡 Arbitrum One 回到以太坊主網的這一個方向，同時用戶也只可以在以太坊 L1 上建立流動性。或許他們也只是在主網驗證產品可行性，所以並未支持更多網絡和資產。

基本原理

對於目前 Optimistic Rollup 類的二層網絡（Arbitrum 和 Optimism），從 L2 退回到 L1 存在 7 天的挑戰期，所以 Across 目前選擇的就是這個非常具體的應用場景。這個機制中包含了多方，不過可以簡單分爲用戶、協議和承保人。

當用戶需要將資產從 L2 提現至 L1 時，通過 Across 協議提交這個需求，然後這部分資金就會從 L2 的官方橋回到 L1 （7 天時間）。同時在 L1 上存在一個承保人，他可以即時向用戶在 L1 上發放這筆資金，並收取一部分費用。

在提交了這部分資金後，他可以向 Across 協議和協議內的資金池申領剛纔給用戶發放的資金，這會存在一個 2 小時的挑戰窗口期，這也是 UMA 的樂觀預言機發揮作用的階段。當窗口期過了（也就是沒出現糾紛時）之後，承保人就會從 Across 收到這筆資金。後續的就是協議資金池和 L2 官方橋之間的結算業務了。

除了上述的流程圖外，Across 還在解釋了在各種爭議的情況下，協議可以如何處理，不過整體上還是在利用 UMA 的樂觀預言機，也就是出現問題後再解決爭議，具體可參考該 文檔。

與 UMA 的關係

目前 Across 主要就是由 UMA 背後的開發團隊 Risk Labs 構建的，所以甚至可以將 Across 理解爲這是 UMA 團隊在將 UMA 樂觀預言機運用在跨鏈機制上的一種實驗，或者說只是開發了一個 MVP （最小可行產品）而已。

目前已知的 Across Protocol 團隊成員包括 UMA 社區發展負責人 Clayton Roche、UMA 社區聯絡員 Henrystats 和 UMA 產品設計師 Jesper Gisslen。

但 UMA 並不希望這是一個由他們推動的項目，所以也還在招募合作伙伴甚至是 Across 的聯合創始人，希望能將該項目和 UMA 之前的方式一樣，讓生態的合作伙伴接手研發。

UMA 預言機是否安全？

安全是一個非常重要的話題，UMA 的樂觀預言機是否足夠安全，只能說目前還尚未看到嚴重的安全事故，可能也是因爲目前交易量和規模還較小。但這類通過博弈的機制肯定不如完全由密碼學實現的方案安全。

而此前跨鏈橋其實已經成爲了安全事故的重災區，比如 Poly Network 和 Synapse 都已經被攻擊過，所以 Across 的安全性還是需要更多時間來驗證的，不建議普通用戶在如此早期的階段使用。而關於樂觀預言機的細節，可參考 這篇文章。

尚未發行原生代幣，但應該會有

Across 並未包含任何代幣，雖然底層使用的 UMA 是存在原生代幣的。

UMA 在爲 Across 招募團隊甚至是聯合創始人，而團隊的職責之一就包括了潛在的代幣設計、分配比例和分發方式，感興趣的可以加入他們的 Discord 參與討論。除了創始人之外，他們還需要工程師、內容創作者、客戶支持等更多角色。

所以 UMA 也期待 Acorss 協議未來可以演變成一個 AcrossDAO，不過肯定需要先能找到合適的開發團隊來接受項目的後續開發迭代。

已開放的功能

Across 已支持 Arbitrum One 網絡和以太坊，所以用戶有兩個操作可以執行：

對於流動性提供者，可在以太坊 L1 上存入資產支持跨鏈，目前支持 ETH/USDC/UMA/WETH 這四種資產；

對於有跨鏈需求的用戶，可以將 Arbitrum 上的 ETH/USDC/UMA/WETH 這四種資產跨回以太坊主網。

資產從 L2 退回到 L1，Across 協議預估的跨鏈時間是 1 至 3 分鐘，和其他第三方跨鏈橋的應該是類似的，從成本來說，以目前 Gas 費水平，需要支付接近 0.03 個 ETH，也就是至少 100 美元，跨鏈金額較大的話費用佔比就會更低。