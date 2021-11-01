大型機構看好以太坊後市，槓桿基金大舉加倉但顯露偏空情緒 | CFTC COT 持倉週報

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擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

10 月 30 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（10 月 20 日-10 月 26 日），統計週期內比特幣一度改寫歷史新高至 67000 美元，不過隨後價格出現快速回落，雖然統計週期末段價格有所反彈，但是較之週期內高點仍然出現了約 5% 的價格回落，與統計週期起始位置基本持平。簡單來說，該統計週期內雖然幣價沒有出現大幅度的「有效波動」，但是週期內破新高與急跌回落並存，短期市場價格表現並不穩定，各類賬戶在這種環境下做出的多空抉擇一般來說更具「隨機性」，機構與散戶間會否產生一致性默契是本期週報的關鍵看點。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 13605 張進一步大漲至 16671 張，該數值正式改寫了去年 8 月的歷史高點水平。市場參與熱度隨着幣價創出歷史新高同步來到了一個階段性的巔峯水平。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 490 張上漲至 530 張，該數值創出近 23 周新高，空頭頭寸自 1264 張進一步上漲至 1485 張，繼續大幅刷新歷史高點水平，多空雙向（已對沖）持倉自 133 張上升至 141 張。經銷商賬戶在最新統計週期內又一次進行了多空雙向同步增持，雖然沒有像空頭頭寸一樣創出歷史新高，但是多頭頭寸同樣創出了近半年新高，大型機構對於短期市場的偏空態度在價格走平的情況下反而有所緩和，但是持續的空單加倉所表達出的風控預警思路不容輕視。





資管機構持倉多頭頭寸自 839 張大漲至 1794 張，該數值有史以來首度突破 1000 大關，大幅度刷新了現有的歷史高點水平，空頭頭寸自 354 張上漲至 514 張，雙向持倉自 9 張上漲至 230 張。資管機構在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，不過多頭頭寸出現了歷史級的大幅增持，可以認爲這類賬戶對於後市進一步看漲的態度得以延續。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 2072 張反彈至 3185 張，創出近 14 周新高，空頭頭寸自 8317 張同步上漲至 9423 張，該數值創出近 41 周新高，雙向持倉自 1443 張上升至 2403 張，再度大幅刷新現有歷史高點水平。槓桿基金在最新統計週期內進行了多維度的大幅增持，比特幣合約總持倉量的大幅上升很大程度上得益於槓桿基金的加倉，不過雖然這種大幅度的整體加倉是一種相對樂觀的態度展現，但是考慮到這類賬戶的空頭持倉頭寸創出了近一年新高，因此槓桿基金對於短期行情的進一步上漲預期仍然持保留態度。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 4153 張下降至 2498 張，空頭頭寸自 219 張上漲至 414 張，該數值創出今年 1 月 26 日當週以來新高，雙向持倉自 598 張上漲至 1080 張，創出歷史次高值。大戶賬戶在最新統計週期內進行了態度明確的淨空調倉，這類此前多頭頭寸持倉佔比最高的賬戶在近兩個統計週期內大幅削減了多單持倉，在行情創出歷史新高的大背景下，這類賬戶正在進行堅定的「逆勢」風控操作，亦或者可以理解爲集中獲利了結。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 3868 張進一步大漲至 4810 張，該數值大幅改寫歷史高點水平，空頭頭寸自 1268 張下降至 981 張。散戶賬戶在最新統計週期內進行了態度堅定的淨多調倉，且多頭頭寸持倉量創出歷史新高，這類賬戶對於幣價創造歷史新高做出了相當簡單的正向反饋。





CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 61604 張上漲至 65656 張，繼續創造歷史新高。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 2290 張下降至 1463 張，空頭頭寸保持 0 張不變，多空雙向（已對沖）持倉自 0 張上漲至 191 張。大型機構在微型合約上的多頭頭寸連續第二個統計週期出現大幅下降，這類賬戶短期的偏空態度比較明確。





資管機構持倉多頭頭寸自 162 張微降至 158 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 36531 張上漲至 40491 張，該數值再度改寫歷史高點水平，空頭頭寸自 53345 張上漲至 57278 張，同樣創出歷史新高，雙向持倉自 5037 張下降至 4962 張。槓桿基金在最新統計週期內又一次進行了多空雙向同步增持，並且雙向持倉再度同步刷新歷史高點水平。這類賬戶對於市場的參與熱度上升的趨勢相當明顯，但是暫時不存在明確的多空單邊傾向。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 11418 張上漲至 12420 張，空頭頭寸自 1446 張上漲至 1700 張，雙向持倉自 227 張下降至 211 張。大戶賬戶在最新統計週期內也再一次進行了多空雙向同步增持，不過需要注意的是，在微型合約持倉佔比中這類賬戶的多單持倉佔比同樣有所下降，可以認爲大戶在短期內的偏空調倉思路相當明確。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 5939 張下降至 5760 張，自歷史高點回落，空頭頭寸自 1549 張同步下降至 1314 張。散戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，不過多單持倉佔比有所上升，且總體減持幅度有限，這類賬戶在標準合約中表達出的淨多思路在微型合約中得以間接鞏固。





CME 以太坊期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 5024 張上漲至 5230 張，該數值再度改寫歷史高點。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 287 張上漲至 383 張，該數值創出歷史新高，空頭頭寸自 58 張下降至 31 張，多空雙向（已對沖）持倉自 56 張上漲至 58 張。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了態度明確的淨多調倉，尤其是在多頭頭寸創出歷史新高的狀況下，大型機構對於以太坊後市更爲樂觀的態度顯露無疑。





資管機構持倉多頭頭寸自 136 張上漲至 141 張，再度刷新歷史高點水平，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉保持 0 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了小幅度的多單增持，對於後市的樂觀態度延續。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1428 張下降至 1350 張，空頭頭寸自 3701 張上漲至 3931 張，雙向持倉自 196 張上漲至 357 張。槓桿基金在最新統計週期內一改此前的追漲思路進行了明確的淨空調倉，雖然整體持倉量進一步上升，但是與這類賬戶在比特幣合約中表達出的態度近似，目前槓桿基金已開始着手風控。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1148 張下降至 971 張，該數值時隔 14 周首度跌破 1000 整數關口，空頭頭寸自 222 張下降至 193 張，雙向持倉自 193 張微降至 191 張。大戶賬戶雖然沒有延續上一統計週期的淨空調倉思路，但是在最新統計週期內進行了多空雙向減持，且多頭頭寸出現了較大幅度的下降，大戶作爲長期以來以太坊的堅定看漲羣體，近幾個統計週期內態度的迅速轉變值得持續關注。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1580 張上漲至 1779 張，空頭頭寸自 598 張下降至 469 張。散戶在最新統計週期內進行了明確的淨多調倉，在以太坊價格與比特幣同步上漲的大環境中，散戶的情緒化順勢操作邏輯並沒有令人意外。



