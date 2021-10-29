傳有投資者去年買8000美元柴犬幣 如今身價57億美元

據《cointelegraph》報導，有眼光獨特的投資者，從去年 8 月開始購買價值 3400 美元的柴犬幣 (SHIB)，在一年多的飆漲之後，周四他所持貨幣已漲至驚人的 15.5 億美元。

根據報導，這名投資人總計購買了 44 次柴犬幣，其中最大一筆是加購 3200 美元。直到周四，他的投資成績是：花費共 8000 美元，目前手上持幣資產達 57 億美元。

柴犬幣於去年 8 月 1 日開始交易，一開始價格約 0.000000000189 美元，經過 14 個月之後，以周四價格計算，漲幅超過 7 萬倍。

區塊鏈和新興技術傳播者 Sharat Chandra 表示，柴犬幣最近的反彈是超現實的，沒有人能觸釋其基本原理，拋物線上漲是不可持續的，只是很難給出可能的下跌時間。

柴犬幣剛剛歷經由天堂跌回人間的一天，交易價格由周四 (28 日) 史上高價 0.00008616 美元，跌到周五低點 0.00006513 美元，歷經 25% 的劇烈修正，才略微止跌。

根據 CoinGecko 數據，柴犬幣的總市值目前約 354 億美元。其中最巨大的漲勢發生在過去一個月，上漲超過 1000%，成功擠下先前受歡迎的狗狗幣 (DOGE)，昨天起多數時間都卡往市值第九的加密貨幣。

Giottus Cryptocurrency Exchange 聯合創辦人執行長 Vikram Subburaj 認為，粉絲群將柴犬列入美國 Robinhood 平台的請願書引發注意，並推動了反彈。