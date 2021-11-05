今年 PIMCO（品浩）適逢成立 50 週年，近期舉辦第 40 屆「長期展望論壇」，將全球 PIMCO 投資專家及由柏南克 (Ben Bernake) 主持的全球諮詢委員會（GAB）齊聚一堂。在年度長期展望論壇中，我們聚焦於未來 5 年的經濟前景，讓我們在配置投資組合上，掌握全球經濟結構性變化及趨勢帶來的投資機會。我們邀請諾貝爾經濟學獎得主、決策官員、投資人、與歷史學家，從多元的角度為 PIMCO 帶來真知灼見。 此次 PIMCO 更邀請到重量級嘉賓 – 包含前巴西央行行長 Arminio Fraga、阿根廷經濟部長暨前阿根廷央行行長（Alfonso Prat-Gay），與能源專家暨經濟歷史學家（Daniel Yergin）參加本次論壇，共同探討並預估未來 5 年的重要總經趨勢和議題。本次論壇中所探討議題之精華，集結在 PIMCO 最新發布的《2021 年長期展望》。

自金融危機爆發後，到新冠疫情爆發之前，全球經歷十年的「新常態」：穩定但低於長期趨勢的經濟成長率、低於央行目標的通膨、平穩的波動環境、以及可觀的投資回報。如今，「新常態」正快速離我們而去，未來投資人與政策制定者將面臨截然不同的長期宏觀經濟環境。

政策制定者面對不確定性更高、起伏更加顯著的經濟成長與通膨環境，一路上可能會不時掉入政策陷阱。面對充滿顛覆、對立、與分歧的環境，資本市場的整體報酬率料將低於過去，且波動將更為顯著。儘管如此，主動式投資人若可穩渡艱鉅的投資環境，應可從中發掘良好的超額報酬機會。

今年，在 PIMCO 最新的長期展望中，探討主導全球經濟和市場關鍵轉型的顛覆因素及三大趨勢，並預期未來五年全球經濟將經歷更多的不確定和波動，經濟成長與通膨也將出現更加分歧的走勢。我們依然對股票持正面看法，但投資人必須靈活布局全球市場，除在傳統的固定收益市場之外，找尋替代投資標的。

驅動轉型的力量

回顧 2020 年 PIMCO 的長期展望－「顛覆因素升級」，當時 PIMCO 認為疫情是中美對立、民粹主義、科技革新、與氣候變遷四大長期顛覆因素的催化劑。經歷過去一年的變化與發展後，這四大顛覆因素變得更加白熱化，並與三大長期趨勢對轉型時代的經濟與投資表現帶來顯著影響：

1. 從棕色經濟轉型成綠色經濟：為了在 2050 年實現淨零碳排目標，未來公私部門必須長期加大可再生能源的投資力道。在 PIMCO，我們認為儘管私部門將肩負實際執行的重責大任，但美國兩黨通過的基礎建設法案以及歐盟新世代基金，將在未來 5 年大舉投資「綠色」基礎建設，協助推動綠色經濟轉型。即使如此，僅能部分彌補煤炭和原油等棕色能源產業的投資萎縮與資本耗損造成的缺口。

在轉型過程中，能源供給可能會受到影響並導致價格攀升，進而拖累經濟成長動能並推升通膨。同時，在面臨棕色能源產業職位流失、碳稅和價格上升或導致進口價格昂貴的碳邊境調整機制時，將產生贏家與輸家，並出現政治反對聲浪。

2. 新興科技加速普及：根據最新數據顯示，企業對於科技的資本支出大幅增加。然而，PIMCO 認為，仍須觀察近來企業對於科技產品的資本支出與生產力成長，是一次性的現象或是強勁成長趨勢的開端。數位化與自動化趨勢將創造新的就業機會，並提高現有工作效率，但同時也可能導致部分工作機會因此消失，欠缺合適技能的勞工可能找不到新工作。數位化與自動化可能加劇分配不均的問題，推升民粹政策聲浪再起。

3. 共同分享經濟成果：各國與政策制定者將致力於解決日益嚴重的所得與財富不均問題，並創造共融經濟成長。例如，許多企業的勞資談判籌碼，已開始從資方轉到勞方身上。然而，此趨勢能否延續下去仍不得而知，也無法判斷新科技與居家工作型態，最終是否會讓企業將更多工作機會委外到工資較低廉的地區，以鞏固、或甚至提升資方的談判能力。

投資啟示

對比過去十年的新常態環境，PIMCO 認為全球將進入轉型時代，並對投資人帶來更加艱鉅的投資環境，但主動式投資人只要把握機會，同樣能夠創造超額報酬。宏觀經濟與市場波動攀升，加上眼前昂貴的投資評價，亦即債券的實質與名目殖利率偏低、股市評價位於歷史高點，意味著未來股債報酬率將下降。

根據 PIMCO 的基本預測，央行將維持低利環境，並為全球固定收益市場挹注穩定性。短期內，經濟持續復甦雖可能造成利率上升風險，但長期而言，在 PIMCO，我們預期利率將維持區間整理格局，令核心債券投資部位維持較低的正報酬。另外，通膨長期居高不下，並非我們的基本預測，但美國抗通膨公債（TIPS）、大宗商品、與其他實質資產將有助於抵禦通膨風險。

同時，宏觀經濟趨勢、顛覆因素、各種驅動要素、以及公私部門的高額債務將使得各地區、國家與產業出現顯著落差。儘管中國經濟成長趨緩與地緣政治紛爭帶來風險，但亞洲擁有強勁的經濟成長前景，且資本市場發展日益成熟，未來將提供良好的投資機會。整體而言，多個新興國家正面臨艱困的長期經濟環境，但投資人應將新興市場視為多元投資機會，而非採取被動式投資策略。

在 PIMCO，我們認為從棕色經濟轉型成綠色經濟、新興科技加速普及，以及後疫情時代的供應鏈與消費偏好改變，同樣將造就許多贏家與輸家，並印證主動布局公司債市場的重要性。環保法規的變化將帶來不確定性和複雜性，但也創造投資機會。目前全球公私部門皆債臺高築，未能成功由棕色能源轉型至綠色能源的國家或企業，債務水準偏高的情況令人擔憂。

資產類別評估

以資產配置投資組合而言，在 PIMCO，我們依然對股票持正面看法。隨著全球進入後疫情時代的經濟復甦階段，PIMCO 認為數位化、自動化、以及綠色經濟發展趨勢，將凸顯全球對實體基礎設施的投資需求，以及多年來投資不足的窘境。過去十年，全球投資活動大多以軟體為主；如今，硬體將成為新時代的投資主力。投資人必須在各個國家、產業、及股票之間精挑細選，並在經濟復甦過程中明辨贏家與輸家。PIMCO 認為半導體製造商、工廠自動化設備供應商，以及綠能與行動通訊供應商將受惠，將成為投資組合不可或缺的布局重點。

結語

在全球轉型時代，實質利率與名目利率將維持在低檔，PIMCO 認為投資人必須靈活布局全球市場，為傳統的固定收益投資策略，掌握極大化投資機會。此外，我們認為投資人可在傳統的固定收益市場之外，找尋替代投資標的，包括：房地產、私募信貸與發展中的全球資本市場。

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本篇作者：

費約信（Joachim Fels）先生為 PIMCO 董事總經理與全球經濟顧問，波以斯（Andrew Balls）先生現任 PIMCO 全球固定收益投資長，艾達信（Daniel Ivascyn）先生為 PIMCO 集團投資長暨董事總經理。

PIMCO 全球諮詢委員會（GAB）目前由六位享譽全球的經濟及政治專家所組成，持續為 PIMCO 投資團隊提供全球經濟、政治和策略性發展等方面的寶貴意見。該委員會成員包括：

• 前聯準會主席 柏南克（Ben Bernanke）

• 前白宮幕僚長 博爾頓 （Joshua Bolten）

• 英國前首相及前財政部長 白高敦（Gordon Brown）

• 聯合國氣候行動與金融特使、前英格蘭銀行總裁與前加拿大央行行長 馬克 ‧ 卡尼 (Mark Carney)

• 新加坡政府投資公司（GIC）前任集團投資長 黃國松（Ng Kok Song）

• 新美國安全中心董事及前國防部首席顧問 傅洛依（Michèle Flournoy）

PIMCO 集團已在台設立總代理，品浩太平洋投顧獨立經營管理。設置於台北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓，電話為 (02) 87295500，經主管機關核准之營業執照字號為 (110) 金管投顧新字第 020 號。