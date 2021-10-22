Web3 社交場景，Context 選擇從 NFT 數據追蹤切入

Context 創始人 Adam Ludwin 和 Loot 創始人 Dom Hofmann 都是來自於一家名爲 Byte 的公司，這是 Dom Hofmann 在 Vine 被收購後創立的另一個短視頻媒社交平臺。

撰文：Donnager

有很多基於區塊鏈項目都在探索 Web3 概念的新型社交平臺，比如 Status.im 從即時通訊的場景切入，而 BitClout 希望從最有影響力的人滲透至更多用戶。其實社交平臺對於 Web3 來說肯定還是非常早期的階段，很多設施還不完善，所以或許應該先從最基礎的組件和高頻使用的功能切入市場。

而一款名爲 Context （中文含義爲「上下文」或「語境」）的應用就從 NFT 數據追蹤這個功能切入偏社交的場景中，通過這個功能你可以追蹤你的好友、KOL、鯨魚甚至是 CryptoPunks 持有者們的 NFT 交易情況，然後基於此還能延伸出收藏（Curate）等功能。

通過 Context 查看 Dom Hofmann 的 NFT 交易記錄

該團隊表示，他們的願景是爲 Web3 創造出一個由社區驅動的語境層（contextual layer），而 Context 只是第一步。

而 Context 應用本身而言，目前的功能還非常簡單，但從推特上來看，他們會保持不錯的迭代效率，不斷集成更多的資產、協議、功能。目前最有意思的功能就是可以追蹤並聚合多個以太坊地址的 NFT 交易記錄，官方也提供了一些聚合器方便用戶追蹤，比如可以在一個信息流內查看所有 CryptoPunks 持有者地址們有哪些對於 NFT 類的操作。

NFT 因爲是近期的熱點，所以不少想切入 Web3 社交方向的工具可能都無法避免的會從中尋找高頻的需求，比如最近上線測試網的 RSS3 最先集成的協議中就包括了 NFT 標準。不過按照 Context 團隊的願景和名字來說，很可能會繼續拓展其他類資產和協議，不侷限在 NFT。

和 Loot 創始人來自同一個團隊

目前 Context 團隊規模非常小，也就 2 至 3 人左右，並且還在進行團隊擴張。Context 的核心是 Adam Ludwin 和 Luke Miles，他們都是聯合創始人。

Adam Ludwin

在開發 Context 之前，Adam Ludwin 是一家名爲 Byte 公司的 COO，也就是此前大熱的 NFT 項目 Loot 創始人 Dom Hofmann 在 Vine 被收購後創立的另一個短視頻社交平臺。沒想到這兩位前同事進入加密貨幣領域創業都是從 NFT 開始的，另外 Luke Miles 也是這兩位的前同事。後來 Byte 的團隊被 Discord 收購，Discord 是目前加密貨幣社區最常採用的平臺之一，另一個是 Telegram。

而在 Byte 之前，Adam Ludwin 是連續創業者，之前曾於 2014 年創立名爲 Chain 的公司（域名是 chain.com），後來被恆星幣（Stellar）生態的公司收購。在創立 Chain 之前，他是投資機構 RRE Ventures 的 Venture Partner，該機構曾投資過 Vine、Slack、Keybase 等團隊。

功能體驗

目前 Context 前端的核心功能較少，也就包括了查看信息流、搜索以太坊賬號、關注、收藏、篩選等功能。

查看信息流

信息流是 Context 最核心的功能，除了可以聚合你關注的以太坊賬號的 NFT 交易記錄外，Context 還爲用戶默認聚合了一些特殊的用戶，比如 CryptoPunks 持有者們的所有交易，收藏家們的地址等。

分別是：你關注地址的信息流、收藏家的信息流、藝術家的信息流、CryptoPunks 持有者的信息流等。

搜索並關注地址

Context 支持直接搜索以太坊地址或 ENS 域名，比如可以直接搜索 Dom Hofmann 的 ENS 名字 dom.eth。

點擊進入用戶頁面，即可查看該地址的 NFT 交易記錄，或者可點擊「關注」（Follow），後續可以在首頁的「Following」標籤下查看所有關注地址的 NFT 交易記錄。

收藏

對於某一條特定的信息，可以查看該地址在 OpenSea 上的收藏集，或者點擊「收藏」（Curate）按鈕，收藏後可供後續查看。

篩選

可以在信息流中篩選特定 NFT 操作的交易。