雙子星在前中山商圈在後 宏國大道城西區為王

在海外台商熱錢回流、北市富豪家族置產持續進場購屋下，今年台北房市產品發生質變，80-90 坪大坪數案佔北市新推案 1/3 強，成為主流，可滿足買單戶為二代置產、買兩戶合併自用，或一戶自用一戶置產的靈活資產配置需求。值得注意的是，今年 928 至雙十檔台北西區新案傾巢而出，元祖級大咖建商宏國集團，更再次集結 101 營造團隊，在中山晶華、南西三越誠品生活圈，推出西區 NO.1 量體的「宏國大道城」，鎖定的就是 80、90 坪產品。2100 坪基地共四大棟 P&T 國際建築，百米街廓規模營造出「西區版帝寶」姿態，更以國內外 4 大建築認證和旗下新品牌「五感十築」頂規產品力，讓北市富豪置產板塊也跟著軸線翻轉。

台北西區新案傾巢而出，北市買主口袋深，西區版帝寶「宏國大道城」開盤，帶動富豪置產軸線翻轉。圖／業者提供

「宏國大道城」預計取得著重建築與周邊生態環境關係的台灣 EEWH、注重建築本體節能的美國 LEED 綠建築標章、Fitwel 健康建築標章與台灣耐震標章等 4 大標章。同時，導入新品牌「五感十築」規劃理念創造住宅最高性能與永續價值，社區門禁機電系統找來當初 101 合作廠商西門子，隔間採抗震環保防火輕質灌漿牆，搭配重達 100 公斤的高長效防煙防火室內門片，打造連台北豪宅案都少見的安全屋。結構安全上，鋼骨柱內灌漿更使用 1 萬磅強度混凝土，外牆飾板、陽台欄杆捨一般常見的鋁板，改採使用壽命更長的不銹鋼並部份鍍鈦。全棟式新風系統與亞洲首棟獲 UL「建築室內空氣品質 BIAQ 認證」的宏國總部相同，把各戶室內、各層梯廳、社區公設全都涵蓋進去，約兩小時完全換氣一次，搭配即時空氣品質監測。全棟式規劃無室內管道、不佔天花空間，由社區統一維護檢修及更換濾網，比市售單戶室內新風機更能達到真正的空氣質量提升。

「宏國大道城」 全棟式新風系統涵蓋範圍示意圖與室內新風流動場模擬圖。圖／業者提供

宏國集團表示，「只有驕傲的作品，才能匹配驕傲的土地。」信義計畫區從 101 在宏國主導下興建落成的那刻起，登上全台房市王座，在國際上成為代表台北的封面；台北房市則在仁愛帝寶落成後，開始二十年大行情，「宏國大道城」的推出將在台北啟動二十年城東、二十年城西的新輪漲未來。

傳真行銷經理江孝哲指出，「現在台商、富豪家族置產眼光高，挑規模，小基地 OUT；挑格局，六七十坪 OUT；挑品牌，非大咖建商也 OUT；而且認為一分錢一分貨，單價 100 萬元以下也 OUT。」他分析，節節攀升的北市房價，讓卡位投資型購屋族碰上 30-50 坪產品時，已開始感覺「總價窒息感」，滿手資金的台商、隱形富豪、在地仕紳地主家族和豪二代，撐起近兩年台北市買盤，在西區價值翻轉的趨勢中，看到「宏國大道城」的地段價值、基地規模和建商的用心紛紛指名入手，印證指標性大案在富者圈層強者恆強的硬道理。

建案官網：https://www.101twatutia.com.tw/