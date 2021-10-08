台股震盪收黑 三大法人土洋對作賣超120.35億元 投信逆勢連8買

美股周四持續收高，台股連假前夕開高走低，電子權值股欲振乏力，金融、傳產普遍走軟，籌碼面凌亂，盤中賣壓逐漸湧現，終場下跌 73 點，收在 16640 點，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 120.35 億元。

加權指數終場成交值僅 2710 億元，周線驚險收紅，累計本周小漲 69 點。觀察法人籌碼變動，外資昨天回頭買超 236 億元，今天又反手賣超 145.82 億元；投信買超 16.09 億元，已連 8 日買超；自營商買超 9.42 億元，三大法人合計賣超 120.35 億元。

主要權值股普遍走弱，台積電早盤一路在平盤附近整理，午盤後賣壓浮現，股價下跌近 1%，收 575 元；聯電、國巨、瑞昱、友達等電子股下跌 1-2%；僅鴻海、台達電力守在盤上。台塑、南亞、台化等塑化股表現有撐。

大立光法說會透露電子供應鏈缺料問題難解，導致高階鏡頭出貨遞延，雖然執行長林恩平罕見鬆口「考慮實施庫藏股」，仍難以振奮股價，大立光今天湧現賣壓，股價一度摜破 2000 元大關，最低跌至 1990 元，創 7 年新低，終場收 2005 元，跌幅近 6%。

矽智財 (IP) 及特殊應用 IC (ASIC) 族群持續獲得資金點火，晶心科、智原連續 2 天拉出漲停，為盤面人氣指標，力旺也一度勁揚 4%，攀上 2210 元續締新猷，終場收 2170 元，成功超車大立光，登上台股第三大高價股。

傳產方面，鋼鐵族群賣壓沉重，中鋼翻黑重摔近 4%，收 33.2 元，創波段新低，中鴻、燁興、彰源、新光鋼、燁輝、海光等也下跌 2-3%。航運股反彈僅一日行情，貨櫃三雄下跌 1-3%，不過，建新國際獲買盤進駐強勢亮燈漲停，遠雄港、裕民同步走揚。